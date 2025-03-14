Никита Панфилов покажет «Положение вещей» на СТС

Фото: АО «СТС»

17 марта в 19:00 на СТС выходит 8-серийная комедия «Положение вещей» с Никитой Панфиловым, Александрой Флоринской и Марусей Климовой в главных ролях. Сериал расскажет историю спецназовца, который в результате травмы начал говорить с предметами.

По сюжету во время нападения грабителей в музее на спецназовца Вадима (Никита Панфилов) падает тяжелая статуя. Очнувшись в госпитале в окружении отца (Игорь Жижикин) и братьев, он обнаруживает в себе удивительную способность общаться с предметами. Чтобы избавить Вадима от странных собеседников, психотерапевт (Никита Тарасов) отправляет его к хозяйке антикварного салона (Александра Флоринская) и ее советнику (Артем Осипов) для охраны арендованных вещей. Необычный дар поможет замкнутому парню в новой работе, решении давних проблем, а главное – найти любовь (Маруся Климова).

«Вадим – закрытый, простой и прямолинейный парень. И то, что на него свалился именно такой дар, и есть самое интересное, – размышляет Никита Панфилов. – Я бы точно не хотел слышать вещи: так можно быстро сойти с ума. На мой взгляд, единственный дар, необходимый человеку, – это возможность останавливать время».

Фото: АО «СТС»

Главное место действия – антикварный салон – построили в павильоне «Мосфильма» и дополнили зеркалами, торшерами, кушетками, абажурами, канделябрами XIX и XX веков. «Стояла задача сделать салон необычным, потому что все предметы аутентичные, отвечающие духу своего времени, – рассказывает ассистент художника по реквизиту Анастасия Воробьева. – Здесь сложный реквизит, который мы долго искали: что-то позаимствовали у «Мосфильма», что-то нашли на барахолках, а что-то собирали сами».

Кольца, перстни, колье и другие ювелирные изделия художники приобрели у коллекционеров. Среди украшений – колье Chanel 1993 года и Givenchy 1990 года, антикварный браслет-змейка с эмалью XIX века, подиумные клипсы шестидесятых годов прошлого века и диадема Swarovski дебютантки венского бала.

Фото: АО «СТС»

«ПОЛОЖЕНИЕ ВЕЩЕЙ» Премьера на СТС — 17 марта!

С понедельника по четверг в 19:00

Производство: RWS, ООО «Юпитер»

Жанр: комедия

Количество серий: 8

Хронометраж: 48 минут

Режиссер-постановщик: Денис Карро

Оператор-постановщик: Михаил Верийский

Продюсеры: Наталья Лазарева, Юрий Сапронов

Продюсеры СТС: Максим Рыбаков, Антон Федотов, Владимир Неклюдов, Александр Кессель

Исполнительные продюсеры: Лолита Халикова, Авдей Кирьянов

Авторы сценария: Юрий Эпштейн, Руслан Паушу

В ролях: Никита Панфилов, Александра Флоринская, Маруся Климова, Никита Тарасов, Артем Осипов, Сергей Баталов, Любовь Германова, Александр Лобанов, Андрей Харенко, Екатерина Федулова

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