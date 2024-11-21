Никита Нагорный: «Постойте, я еще не заявлял о завершении своей спортивной карьеры»

В октябре олимпийский чемпион Олимпиады в Токио 2020 года Никита Нагорный был назначен вице-президентом Федерации спортивной гимнастики РФ

Фото: © Анатолий Медведь; РИА Новости

«Кардинально моя жизнь с избранием на должность вице-президента спортивной гимнастики РФ не поменялась»

Не так давно вас избрали вице-президентом Федерации спортивной гимнастики. Что поменялось для вас?

Кардинально жизнь не поменялась, потому что я всегда уделял внимание спортивной гимнастике. Я всегда говорил, что, может быть, и закончу свою профессиональную карьеру, но гимнастика из моей жизни никуда не уйдет. Мы и раньше реализовывали проекты, помогали с запросами из регионов, ездили с открытыми тренировками.

Сейчас появилось больше возможностей, которые помогут создать условия для всех уровней гимнастов и гимнасток. Неважно: ребенок, профессиональный спортсмен, студент или ветеран, — мы должны создавать условия для реализации.

Ну и, конечно, основной акцент нужно делать на регионы, потому что они нуждаются в поддержке – где-то в новом зале с современным оборудованием, где-то в проведении соревнований. Сегодня мы видим большую ответственность перед собой. Но есть понимание, куда двигаться и в каком формате за ближайшее время мы должны помочь спортивной гимнастике внутри страны благодаря Федерации гимнастики и консолидации усилий.

Вы видите себя крупным политическим деятелем лет через десять-пятнадцать? Есть ли желание например, стать депутатом Госдумы РФ?

Вопрос политической деятельности преследует меня последние несколько лет. Могу сказать точно, что сегодня это не в фокусе моего внимания. У меня большое количество обязанностей, ответственности, задач в тех организациях, которые я представляю.

Например, это фиджитал-спорт, который имеет невероятные перспективы. Ведем подготовку к «Играм будущего» следующего года, а также много проектов внутри страны. И, конечно, сейчас основной фокус — это Федерация гимнастики России, развитие спортивной гимнастики внутри страны. За последние 3-4 года у меня в жизни было много разных проектов, но, кажется, пришло время определяться, куда я смогу направить все свои силы. Загадывать, что будет через 10-15 лет, сегодня не могу. Сейчас нужно создавать новое, интересное, перспективное внутри страны. Это и общественная деятельность, и спорт.

«У меня большое количество обязанностей, ответственности, задач в тех организациях, которые я представляю. Фото: Министерство обороны РФ, РИА Новости

На ваш взгляд, в достойных условиях сейчас существуют гимнасты в отсутствие крупных международных соревнований?

Если вопрос касается главной сборной команды, то условия, конечно, достойные. У нас есть молодые талантливые ребята, которые сейчас только подходят ко взрослому уровню и скоро будут показывать высокий результат. Есть и матерые лидеры сборной, которые уже выигрывали не один десяток медалей. Это Артур Далалоян, Давид Белявский.

Международных масштабных стартов, разумеется, не хватает. В этом компоненте просадка есть. Такие соревнования ведь дарят невероятный, ни с чем не сравнимый опыт спортсменам. Если смотреть, что было раньше в спортивной гимнастике и сейчас, – разница колоссальная. Раньше у нас было по 15-20 стартов в год, из них большую часть занимали как раз международные. Сейчас для сборной России осталось 3-4 старта. Это Кубок чемпионата России и Кубок Михаила Воронина. Ну и какие-то отдельные старты есть, в которых ребята могут поучаствовать.

В остальное время они просто тренируются на спортивной базе и наращивают свои навыки, максимально стараясь поддерживать форму. Поэтому международные старты нужны, без них будет очень сложно вкатываться обратно на высокий уровень. Но в любом случае перспективы у сборной большие. Можно быть талантливым, очень сильным на тренировках, но спортсмен всегда проявляется на крупных соревнованиях.

«Соревнования на Играх БРИКС, учитывая тот факт, что они прошли в первый раз, очень перспективные. По поводу конкуренции – наверное, мы ее сильно не ощутили» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Конкуренции на Играх БРИКС мы сильно не ощутили»

К слову, недавно в Казани проводились первые в истории Игры БРИКС. Спустя полгода после соревнований как вы можете их охарактеризовать?

Эти соревнования, учитывая тот факт, что они прошли в первый раз, очень перспективные. По поводу конкуренции – наверное, мы ее сильно не ощутили. Возможно, из-за того, что многие спортсмены не поехали на Игры БРИКС в связи с надвигающейся летней Олимпиадой во Франции. Не хотели получить лишние травмы, выбиться из тонуса подготовки. Думаю, когда будут проводить в следующий раз Игры БРИКС, будет намного больше ребят и больше конкуренции. А когда снова появятся международные старты, думаю, что это будут соревнования на уровне чемпионата Европы. Потенциал в этом аспекте огромный.

Как считаете, это достойная альтернатива международным соревнованиям в сегодняшних ограниченных политических условиях?

Мы не совсем вправе судить – достойный или недостойный, потому что это был единственный старт. И хорошо, что он был. Что касается других международных стартов, нужно смотреть, с чем сравнивать. Если брать какие-нибудь коммерческие старты, то по уровню организации, безусловно, это достойный международный старт. По уровню конкуренции — нет, потому что были всем известные политические ограничения. Некоторые мастеровитые спортсмены из других государств не приехали, просто потому что им не разрешили власти.

Насколько я понимаю, в этом году вы завершили свою профессиональную карьеру. Не возникает мысли время от времени, что рано закончили?

Постойте, я еще не делал публичных заявлений о завершении своей профессиональной карьеры в спорте. Конечно, с учетом того, что сейчас я нахожусь на определенной должности с ответственностью и обязательствами, у людей может складываться такая картинка. Но пока о завершении карьеры я сам еще не говорил. На протяжении всего пути у меня рядом было большое количество людей, которые помогли мне стать тем, кем я стал в профессиональном спорте. Это и тренеры, и специалисты, и болельщики, и врачи, и друзья, и многие другие. Потому, безусловно, хочется сделать какой-то масштабный турнир или мероприятие, на котором смогу собрать всех желающих и поблагодарить за это. Вот тогда мы будем считать, что я официально завершил профессиональную карьеру!

«Хочется сделать какой-то масштабный турнир или мероприятие, на котором смогу собрать всех желающих и поблагодарить за это. Вот тогда мы будем считать, что я официально завершил профессиональную карьеру!» Фото: t.me/nikitanagornyy

«Проблемы касаются кадров, тренеров, регионов»

Какие проблемы в спортивной гимнастике вас беспокоят больше всего?

Проблемы всегда были, есть и будут. Сегодня нужно создавать условия для спортсменов. Это реализация на всех уровнях, в том числе сборная команда страны и проведение соревнований международного масштаба. Безусловно, проблемы касаются кадров, тренеров, регионов. Сегодня муниципальные учреждения нуждаются в хороших специалистах, людях, которые будут работать на спорт высших достижений.

Нехватка кадров существует не потому, что их нет, а потому, что у нас появился и активно развивается коммерческий спорт, который забирает эти кадры. Муниципальные учреждения платят зарплаты, на которые тренеры и специалисты не могут комфортно существовать и обеспечивать семью, поэтому они вынуждены выбирать для себя коммерческие организации, где нет спорта высших достижений.

Можно по пальцам пересчитать коммерческие клубы, в которых можно добиться каких-то результатов на уровне сборной страны. В основном это клубы, в которых есть только детский спорт, максимум — юношеские разряды, и все. Там ребята в районе 10-11 лет теряются. Сейчас нам нужно выстроить систему взаимодействия.

Есть регионы, которые, конечно, показывают пример в работе, в которых спортивные менеджеры, президенты Федераций, директора школ умеют работать не только с бюджетом, но и вне его (средства, формируемые за счет других источников).

Нужно учить регионы, чтобы они были самостоятельными, чтобы они проводили региональные мероприятия, чтобы взаимодействовали с органами местного самоуправления и привлекали средства спонсоров, проводили мероприятия и, соответственно, находили условия для тренеров, чтобы они получали больше зарплату и работали на спорт высших достижений.

Видео: t.me/nikitanagornyy

Сегодня мы работаем и в направлении обучения судей. Хотим сделать новую программу со следующего года, поддерживать тренеров спорта высших достижений. В частности, тех, кто попадает в молодежный состав и в основной. Устанавливать премии, доплаты за соревнования тренерам и улучшать условия для сборной, создавать третий состав национальной команды России. Когда я был ребенком, с 10 до 13 лет мы тренировались третьим составом, проводили сборы, только потом в молодежную команду уходили.

Нужно также совершенствовать все проекты, которые сейчас есть, — чемпионаты, кубки России, вообще все из единого календарного плана. На самом деле, перечень задач колоссальный. В рамках нашей федерации у нас есть комитеты, мы создаем комиссии, которые будут отвечать за наиболее глобальные направления и следить за тем, чтобы эти направления развивались.

«Наконец, мы увидели барабаны, дуделки, хлопушки, флаги, кричалки – то, чего очень не хватало в спортивной гимнастике»

Насколько вы довольны тем, как проходит проект Гимнастическая Премьер-лига?

Признаюсь, очень доволен проектом. Спустя три года, наконец, получилось его реализовать. Я благодарен командам, которые принимают участие, зрителям, болельщикам. Всем, кто стал частью этого проекта, у которого, на мой взгляд, невероятная перспектива.

Второй этап прошел, известны полуфиналисты, две команды покинули первый сезон нашей лиги. Но в любом случае все проявили себя очень достойно, борьба была впечатляющая. За две недели отборочного этапа лига успела побывать в шести городах, и везде спортсмены подарили болельщикам настоящий праздник. Это очень хороший показатель. Теперь готовимся к полуфиналу.

«Признаюсь, очень доволен проектом Гимнастическая Премьер-лига. Спустя три года, наконец, получилось его реализовать» Фото: t.me/nikitanagornyy

Достаточное ли количество зрителей удается привлечь на соревнования?

Вопрос болельщиков, на самом деле, был ключевой, когда мы создавали Гимнастическую Премьер-лигу. В основном чемпионаты и Кубки России собирают любителей спортивной гимнастики, которые наслаждаются этим видом спорта и, может, болеют в индивидуальном формате за кого-то.

Гимнастическая Премьер-лига же подарила нам болельщиков-фанатов своих клубов, которые болеют не за кого-то определенного, а за целую команду. Наконец, мы увидели барабаны, дуделки, хлопушки, флаги, кричалки – то, чего очень не хватало в спортивной гимнастике. Получился клубный формат с рейтинговой системой, очками, более понятный для зрителей и болельщиков.

Пока мы только начинаем, но я благодарен всем болельщикам, которые приезжают в другие города. Например, «Динамо» привезло болельщиков в Санкт-Петербург. В Казани было большое количество зрителей, приехали ребята поболеть, в том числе за команду из Пензы. Во Владимире, Челябинске и в Москве болельщики очень активно, с кричалками поддерживали и спортсменов, и капитанов команд.

Атмосфера, которую дарят болельщики, — самое главное для Гимнастической Премьер-лиги. Поэтому наша задача – давать фанатам максимальное количество возможностей, чтобы они получали удовольствие от соревнований.

Есть ли перспективы у Гимнастической Премьер-лиги привлечь спонсоров уровня фигурного катания, организовать столь же высокие по качеству телетрансляции?

Я могу сказать, что абсолютно точно перспективы есть. Благодаря нашим партнерам мы впервые проводим этот интересный и совершенно новый для нашей страны формат соревнований. За два этапа Лига проявила себя настолько уверенно и масштабно, что сомнений насчет ее перспективы нет не то что у меня, но и у зрителей, болельщиков и самих гимнастов.

После отборочного этапа Гимнастическую Премьер-лигу покинули команды «Т-74» из Челябинска и «N1» из Пензы. Сейчас начинается полуфинал, где принимают участие четыре команды. Ребята уже просят следующий сезон, хотят собрать сильные коллективы, привлечь легионеров и так далее. Это проект, без которого теперь трудно представить спортивную гимнастику.

Каким вы видите развитие проекта на ближайшие годы? Чем будет удивлять Гимнастическая Премьер-лига?

Мы изучаем лучшие практики других видов спорта, в том числе зарубежные. Будем находить новые форматы соревнований и улучшать условия и для зрителей, и для спортсменов. В этом году делаем «пробный вариант», как я его называю. Хотя по сути это уже состоявшийся проект. Самое главное — это финал 8 декабря. В ближайшие годы будем масштабировать проект. Уже в следующем году появится женская лига, в планах также студенческая, где в рамках встреч двух университетов, вузов, академий будут проходить поединки при поддержке болельщиков.

Все это имеет большой потенциал. Наша основная задача — выстроить профессиональные лиги и создать условия для реализации абсолютно всех спортсменов, которые любят спортивную гимнастику. Неважно, сколько тебе лет, откуда ты. Проект предоставляет возможность заниматься гимнастикой, реализовываться, выступать и создавать новую культуру в рамках спортивной гимнастики нашей страны.

Никита Владимирович Нагорный

Родился 12 февраля 1997 года в Ростове-на-Дону в спортивной семье. Его мама была гимнасткой, отец занимался борьбой, а дед играл в футбол.

Начал заниматься спортивной гимнастикой в возрасте 5 лет в специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва (СДЮСШОР) №2. После переезда в Москву тренировался у А. И. Забелина.

Олимпийский чемпион Токио-2020 в командном многоборье, а также бронзовый призер в личном многоборье и в упражнениях на перекладине. Никита является трехкратным чемпионом мира, восьмикратным чемпионом Европы в личных и командных дисциплинах и серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях.