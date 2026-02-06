Никита Михалков пожертвует 3 млн рублей на поддержку СВО

Народный артист РСФСР Никита Михалков направит денежный приз в размере 3 млн рублей, полученный за гран-при национальной литературной премии «Слово», на нужды специальной военной операции. Об этом сообщает «ТАСС».

Михалков стал лауреатом премии «Слово» в специальной номинации «Гран-при». Размер денежного вознаграждения составил 3 млн рублей. Награду режиссеру вручил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Церемония награждения прошла на сцене Театра на Бронной.

Выступая после вручения премии, Михалков сообщил, что принял решение передать полученные средства на нужды СВО. Он также отметил, что хотел бы знать, на какие именно цели будут направлены эти средства.