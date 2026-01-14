news_header_top
Никита Лямкин примет участие в Матче Звезд КХЛ

Никита Лямкин примет участие в Матче Звезд КХЛ
Фото: ak-bars.ru

Защитник казанского «Ак Барса» Никита Лямкин станет участником Матча Звезд КХЛ во второй раз. Сообщает пресс-служба казанского клуба.

Лямкин является лидером обороны «Ак Браса». В сезоне-2025/26 на его счету 25 (3+22) очков в 41 матче.

В этом году традиционный KHL RUS Stars выбрал своей площадкой Екатеринбург. Свердловская область стала восьмым по счету регионом, которая примет хоккейный фестиваль.

Матч Звезд с участием топовых игроков КХЛ пройдет на новой «УГМК Арене» 7 и 8 февраля.

