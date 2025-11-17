Никита Лямкин объяснил, почему «Ак Барс» провалил игру с минским «Динамо»

Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин прокомментировал второе подряд поражение от минского «Динамо» с разгромным счетом 3:7. Он отметил, что соперник воспользовался всеми грубыми ошибками казанской команды.

«Несколько провалов в нашей игре – соперник воспользовался нашими ошибками. Затем мы хотели сразу отыграться, однако наши глупые обрезы привели к пропущенным голам. Потом исправить ситуацию уже не смогли.

В третьем периоде в первой же смене забили гол, взяли запрос – это немного окрылило. Будто можно было зацепиться за игру, но нужно было забивать еще один гол на старте третьего периода», – рассказал Лямкин.

Также он отметил, что запомнил бывшего наставника «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова, который ныне руководит «зубрами» и всегда умел настраивать свои команды против любого соперника.

«По личному опыту знаю, что Дмитрий Вячеславович на все команды серьезно настраивает игроков. Лучше спросить у него лично».

Следующий матч «Ак Барс» проведет во вторник, 18 ноября. Соперником будет московский ЦСКА. Начало встречи – 19:00 по московскому времени.