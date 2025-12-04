Никита Лямкин о погоне за «Металлургом»: Большой отрыв от них, будет тяжело

Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Никита Лямкин оценил игру бывшего одноклубника по команде Егора Коршкова и предположил, что нужно сделать для того, чтобы обойти «Металлург» в турнирной таблице.

– Верите ли вы в «правило бывших»? Когда бывшие игроки команды ей забивают.

– Ну вот, Егор Коршков же забил. Он хороший игрок, неплохого уровня, это его голы. Не первый раз такое забивает. Он кажется немного медленным, но всё это довольно технично. Я в том моменте чуть подсел под бросок, но Егор убрал, выкатился на пятак и забил гол.

– Смотрите ли в турнирную таблицу? Есть надежда обогнать «Металлург»?

– Большой отрыв от них, будет тяжело. Если пару серий из одиннадцати побед подряд выдать, то почему бы и нет?

После 34 матчей «Ак Барс» идет на втором месте турнирной таблицы КХЛ в зоне «Восток» с 46 очками. «Металлург» находится на первом месте с 52 очками после 33 игр.