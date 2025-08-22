Никита Квартальнов: «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина-2023 отчасти на багаже отца»

Известный хоккейный агент Никита Квартальнов дал эксклюзивное интервью «ТИ-Спорту». В нем он оценил трансферные кампании нескольких команд КХЛ в это межсезонье, прокомментировал работу своего отца Дмитрия Квартальнова в минском «Динамо» и анонсировал предстоящие переговоры с «Ак Барсом» по поводу нового контракта своего клиента – Никиты Дыняка.





Фото: предоставлено «ТИ-Спорту» Никитой Квартальновым

«Это межсезонье получилось, наверное, самым сложным за всю мою агентскую карьеру»

– Никита, это межсезонье в КХЛ выдается для вас сложным в плане работы?

– Это межсезонье получилось, наверное, самым сложным за всю мою агентскую карьеру. Не буду вдаваться в лишние подробности, но возникали определенные ситуации в процессе работы, которые меня, честно скажу, удивляли. То есть могли быть сначала некие договоренности с клубами, на следующий день они менялись, а через какое-то время могли вообще повернуться в какую-то другую сторону. Я не жалуюсь ни в коем случае, просто говорю как есть. Это нюансы работы, которые нужно было перетерпеть, пройти сквозь них.

– Времени для отдыха летом, наверное, вообще не было?

– На недельку съездил на море с семьей, перезагрузился, немного пришел в себя. Сейчас с новыми силами готов идти в сезон.

– На моей памяти за всю историю КХЛ еще ни разу не было настолько скандального межсезонья. Клубы подписывают игроков, потом через месяц их расторгают. В одночасье рвутся долгосрочные соглашения, как в ситуации с Владимиром Ткачевым из «Авангарда». Это все последствия жесткого регламента в КХЛ? В первую очередь, конечно, имею в виду потолок зарплат.

– Сложно давать какой-то категоричный ответ, потому что здесь надо знать подробности каждой отдельной ситуации. Будь то история с Ткачевым в «Авангарде» или, например, расторжение Толчинского в СКА. У него ведь тоже был пятилетний контракт. Если клуб идет на такой шаг, как расторжение контракта, значит, это было сделано не просто так. Значит, на то были какие-то свои обоснованные причины. Самое банальное – не подошел тренеру. Подписывали долгосрочный контракт при одном тренере, потом на его место пришел другой, и ему этот игрок оказался не нужен. Зачем его держать в таком случае? Это плюс-минус нормальная практика. Удивили, пожалуй, не столько сами расторжения, сколько то, что именно в этом году очень много крутых, высокооплачиваемых хоккеистов попали в такую историю. Вот это да – было неожиданно. Но опять же, повторюсь, тут не надо делать быстрых выводов. Разные бывают ситуации.

– В любом случае, наверное, имидж клубов, которые позволяют себе подобные расторжения, подрывается в лице агентов?

– Тут, знаешь, больше вопросов не к клубам, а к регламенту лиги возникает. Есть определенные правила независимо от того, на какой срок ты подписал контракт. В случае расторжения соглашения клубом оплачивается компенсация за первый сезон (25% до начала сезона и 50% во время сезона). Игрок какое-то время находится без клуба, но как только он подписывается с новой командой, компенсация за следующие сезоны у него автоматически сгорает. Я считаю, что в будущем все эти моменты с расторжениями надо предусматривать заранее. Обговаривать в процессе подписания контракта условия, чтобы застраховать в определенной степени игрока. Это бизнес. Да, он не такой прибыльный в России, как в Америке, но суть в том, что это все равно бизнес. Понятно, что полностью игрок не может быть застрахован от расторжения или обмена, разные могут возникнуть ситуации. Но хотя бы немного он своими правами будет защищен.

«Сама идея потолка зарплат в футболе – она, пожалуй, правильная»

– Все больше разговоров о том, что потолок зарплат могут перенести и на российский футбол. Как считаешь, там он приживется, как в хоккее?

– На мой взгляд, футбол – это совершенно другой вид спорта. Другая планета какая-то, я бы даже сказал. Наверное, в нашей стране футбол и хоккей сравнивать не совсем уместно. Другие деньги, трансферы, очень много нюансов. В принципе, сама идея потолка зарплат в футболе – она, пожалуй, правильная. Чтобы все клубы находились в равных условиях. Но, честно говоря, я не представляю пока, каким образом будут внедрять потолок зарплат в российский футбол.

– В своем телеграм-канале вы выделяли «Авангард», «Автомобилист» и ЦСКА в числе лучших клубов по работе на трансферном рынке в это межсезонье. Можно ли к ним добавить, к примеру, челябинский «Трактор»?

– Да, я думаю, менеджмент «Трактора» тоже отлично сработал в межсезонье. У них была боевая команда в прошлом сезоне, которая дошла до финала Кубка Гагарина. Этим летом они тоже здорово усилились, подписав опытных, мастеровитых ребят с большими именами в КХЛ.

– Для меня менеджмент «Трактора» – это вообще феномен какой-то в нашем спорте. Ведь тот же Иван Савин, помимо хоккея, занимается и футбольным «Челябинском», который неплохо стартовал в этом сезоне Первой лиги.

– Полагаю, на хоккейную историю его работа в футбольном «Челябинске» не сильно распространяется, не отражается на качестве селекции «Трактора». Амбициозный специалист, который вместе с Волковым построил в прошлом году отличную команду для Бенуа Гру. Время нам все покажет.

«Меня немного удивила позиция «Барыса» на трансферном рынке этим летом»

– Про клубы со знаком плюс поговорили. А что с командами, которые разочаровали вас своей работой в нынешнее межсезонье?

– Слово «разочаровали» здесь не совсем правильное, потому что ты должен понимать, что каждый генеральный менеджер работает в силу определенных ресурсов, которыми обладает. Любой функционер старается сделать все возможное на трансферном рынке, чтобы усилить команду. Себе же во вред тоже никто работать не захочет. Поэтому оценивать негативно работу конкретного менеджера я не буду. Единственное – отмечу, что меня немного удивила позиция «Барыса» на трансферном рынке этим летом. Они сначала выбрали вектор направления в сторону своей доморощенной молодежи, и это подкупает, когда клуб хочет видеть больше воспитанников в основном составе. Но сейчас они будто бы опять поменяли стратегию и движутся совсем по другой философии. Я не осуждаю их выбор, трансферные решения. Просто, как мне кажется, в подобных вопросах нужна стабильность. Ты четко выбираешь курс, по которому хочешь двигаться, и идешь по нему, решая конкретные задачи.

– Сыграл свою роль авторитет Кравеца в том, что он убедил руководство «Барыса» подписывать легионеров?

– Я думаю, не без этого. Пришел новый тренерский штаб со своим видением, оговорились условия, на которых он будет работать в «Барысе». Вероятно, Кравец убедил руководство клуба, что легионеры нужны в команде и без них не будет прогресса, не будет развиваться эффективно молодежь. В «Барысе» есть свои нюансы. В Казахстане же вышел определенный закон, по которому зарплата иностранному хоккеисту должна выплачиваться частными деньгами, а не государственными. То есть работа «Барыса» на трансферном рынке априори ограничена определенными рамками. Им приходится крутиться-вертеться, чтобы все провернуть легитимно.

«Ак Барс» – команда, в которой трансферная кампания никогда не заканчивается»

– Вы сказали, что все менеджеры работают этим летом на максимум своих сил. Это касается и «Ак Барса», который уж слишком сдержанно, суховато показал себя на рынке за два летних месяца? При том, что инфраструктура и условия в клубе чуть ли не лучшие в лиге.

– А мне вот кажется, что время «Ак Барса» еще не пришло и он себя покажет в дальнейшем. Я бы эту команду вообще со счетов не списывал. В «Ак Барсе» за всю его историю на моей памяти никогда не было финансовых проблем, ничего плохого. Это клуб, который всегда ставит максимальные задачи и часто их выполняет. Ты упомянул, что «Ак Барс» сработал сухо за два первых месяца? Но давай не будем забывать, что не закончилось трансферное окно в НХЛ. В конце лета – сентябре многие хоккеисты поедут на просмотровые контракты в Северную Америку. Кто-то из игроков точно будет в поиске работы, так что варианты будут. «Ак Барс» – команда, в которой трансферная кампания никогда не заканчивается. Если клубу нужен тот или иной игрок, скорее всего, они его получат.

– То есть нам стоит ожидать трансферной активности от «Ак Барса» осенью?

– Вплоть до конца дедлайна. Если будет нехватка игроков на какие-то позиции, «Ак Барс» доберет. Поэтому говорить, что клуб сработал слабо летом, нельзя. Плюс в команде и так собрано достаточное количество хоккеистов серьезного уровня.

«Дыняк благодарен «Ак Барсу», ведь это тот клуб, который дал ему дорогу в жизнь»

– У вашего клиента Никиты Дыняка в следующем году истекает контракт с «Ак Барсом». Был ли у вас уже первый разговор с клубом о продлении соглашения? Если нет, когда приблизительно он планируется?

– Новый контракт еще не обсуждали. Впереди есть целый сезон. Когда клуб инициирует переговоры – мы будем готовы. Уверен, что с «Ак Барсом» они будут хорошими, продуктивными. На самом деле, «Ак Барс» – клуб, который умеет ценить своих хоккеистов. А они, в свою очередь, приносят результат команде.

– Можно сказать, что за последние годы Дыняк стал лицом «Ак Барса»? В том числе и медийным.

– Несомненно. Дыня (Никита Дыняк, – прим. «ТИ-Спорта») – один из символов нынешнего «Ак Барса». Всегда бьется за команду на льду, душа коллектива, не боится поговорить с болельщиками откровенно, когда не все получается у команды в плане результатов. Он очень благодарен «Ак Барсу», ведь это тот клуб, который дал ему дорогу в жизнь.

– Этот сезон для Никиты не только контрактный, но и сулящий перемены. Ведь летом он наигрывается в тройке с Сафоновым и Галимовым – креативными нападающими. То есть выходит за рамки чеккера четвертого звена. Для него это определенно новый вызов в карьере?

– Здесь надо вспомнить, что, он приходил в статусе одного из лучших бомбардиров ВХЛ. Посмотрите его статистику по набранным очкам в «вышке». Понятно, что, когда его подняли в «Ак Барс», он ощутил разный уровень лиг: ВХЛ и КХЛ. Он попал в топ-команду, где конкуренция между нападающими была бешеная. И вот в такие моменты у хоккеиста должно проявляться важнейшее качество – профессионализм. Он должен уметь принять ту роль в команду, которую доверит ему тренер. Конечно, Дыне не могли дать сразу место в первом или втором звене. Было отдано предпочтение другим хоккеистам. Но Никита начал играть в третьем-четвертом звене, принял роль чеккера в команде, и, как мы видим, со временем завоевал эту нишу в КХЛ. На мой взгляд, сейчас он лучший в своем амплуа в лиге.

– Это признавали публично многие тренеры КХЛ.

– Да, о чем и речь. Соответственно, он своим отношением к делу доказал, что заслуживает места в тройке с достаточно мастеровитыми хоккеистами. Я вижу большую перспективу в этом звене. Тройка скоростная, энергичная, Сафонов и Галимов – игроки молодые. Дыня – тоже хоккеист вроде бы не старый (улыбается). Он может выполнять ту же черновую работу в их звене, а ребята отдавать ему передачи в тот или иной момент, и давайте не будем забывать, какой у Дыни бросок. В общем, увидим, что получится из этого звена. Безусловно, за предсезонку сочетания могут поменять, и Никита может начать предстоящий регулярный чемпионат в другом звене. Но пока я просто по-человечески рад за Дыню.

«Никто не будет отрицать, что Казань дошла до финала Кубка Гагарина в 2023 году отчасти на багаже Квартальнова»

– Как складывается межсезонье в минском «Динамо», где работает ваш отец?

– Я скажу так: конечно, жалко, что не удалось сохранить лидеров команды – Волкова, Гросса. Но таковы реалии рынка. Есть клубы, которые просто предложили больше денег хоккеистам, и ничего с этим не поделаешь. Осуждать игроков за их выбор не нужно. Все играют не просто так, всем надо обеспечивать, кормить свои семьи. И где-то ребята, возможно, стараются найти для себя лучшее, самое выгодное предложение из тех, какие есть. Компенсировать потери было сложно, но мне кажется, в Минске провели достойную селекцию. Вратарская бригада в «Динамо» сейчас вообще одна из лучших в лиге. Да и команда стала сильнее 100%. Причем не с точки зрения состава, а потому что она уже стала полноценно тренерской. Любая тренерская работа требует времени. В первый же сезон дать результат очень сложно. У «Динамо» сейчас мы видим движение по восходящей: в первый сезон с Квартальновым попали в плей-офф. В этом году прошли первый раунд, и даже если вспомнить серию с «Трактором», то там тоже картина не была однозначной. Все, с кем я разговаривал, начистоту сказали, что Минск должен был проходить дальше. В серии с «Трактором», как мне кажется, хоккеистов «Динамо» подвела психология. Они будто бы сами не поверили в то, что способны пройти, оказывается, еще и второй раунд. Выход в четвертьфинал после победы над ЦСКА – это же было прям грандиозное событие для клуба. С «Трактором» получилось так, что немного хоккеисты перегорели. Дух победителя прививается команде не за один сезон. И я вижу, исходя из работы отца, что «Динамо» становится сильнее с каждым годом. Плюс сколько талантливой молодежи появилось за последние сезоны в команде. Это же тоже показатель эффективной работы тренера.

– У Дмитрия Квартальнова было не самое приятное увольнение из «Ак Барса» весной 2022 года. Если честно, тогда он сильно переживал после вылета от «Авангарда» Хартли в первом раунде?

– Любому тренеру обидно, когда его увольняют после неудачного результата. Отвечая на этот вопрос, я просто хочу напомнить, что произошло дальше с «Ак Барсом» в следующем сезоне. Никто не будет отрицать, что Казань дошла до финала Кубка Гагарина отчасти на багаже Квартальнова. Те игроки, которые были при отце, отлично проявили себя и в сезоне 2022-23. Вообще, если посмотреть на всю историю карьеры Дмитрия Квартальнова, то те команды, в которые он приходил… Я не берусь утверждать, что была сплошная выжженная земля, но там действительно были большие проблемы. И каждый клуб он впоследствии выводил на новый уровень, делал его сильнее. Потом по определенным обстоятельствам он их покидал. Неважно по каким причинам, но суть в том, что еще год-два команды после его ухода бежали на том багаже, который он заложил. Я уверен, со мной согласятся многие. Приведу пример из области автостроения: «Тойота» на заводе собирается за 12 часов роботом, а «Роллс-Ройс» собирается три-четыре месяца вручную, иногда одним человеком. И вот тут идет связь с тренерской деятельностью. Да, Квартальнов вылетел в первом раунде от «Авангарда». Для такого клуба, как «Ак Барс», это, безусловно, неприемлемо. Но ведь до этого был финал конференции в семи матчах с тем же «Авангардом», сколько было выращено отцом молодых хоккеистов. Тут грех не вспомнить слова Романа Ротенберга про то, что у тренера помимо результата есть еще и вторая не менее важная задача – выращивать собственные резервы. В этом плане Дмитрий Квартальнов в КХЛ, пожалуй, практически номер один. Сейчас в Минске у отца складывается все хорошо, он более чем доволен условиями работы.

– Как отец относится к тому, что в прессе он часто фигурирует с приставкой «некубковый тренер»?

– Мне кажется, он внутренне с этим не согласен. Но давай снова с тобой вспомним его карьеру. ЦСКА – не хватило одного шага, поражение «Металлургу» в финале 2016 года. «Ак Барс» – обидный вылет от «Авангарда» в овертайме седьмого матча финала конференции. Понимаешь, не хватило буквально каких-то пару деталей до Кубка Гагарина. А эти детали могут быть разными: травма основного хоккеиста, иные обстоятельства. Да, статистика есть статистика. Нет трофеев – получай звание «некубкового тренера». Но многие хоккеисты при нем сделали существенный шаг вперед. Все команды под руководством Квартальнова были очень неудобными соперниками для других команд КХЛ. Отец является самым побеждающим тренером в КХЛ, делает много очень хороших вещей для клубов, где работает. Мне кажется, что это крайне ценно.

«Пастухов и Сериков – два лидера «Нефтехимика», фанаты своего дела»

– Один из твоих клиентов, Никита Гуслистов, лихо ворвался в КХЛ, капитанил в «Северстали» в 18 лет. А сейчас к 23 годам настолько регрессировал, что не нужен ни одному клубу КХЛ. В чем причина на твой взгляд?

– По Гусу (Никита Гуслистов, – прим. «ТИ-Спорта») я скажу очень просто. Парень очень резко, наверное, даже легко попал в КХЛ, начал давать сразу результат. Получил большой кредит доверия от Андрея Разина, капитанскую повязку. Такую ношу в 18 лет не каждый хоккеист может выдержать. Если говорить прямо – у него произошел синдром второго сезона. В «Северсталь» пришел новый тренерский штаб с Андреем Козыревым. Никита в состав не вписался. Я рассчитывал, что переход в минское «Динамо» его приободрит, реанимирует карьеру, так сказать. Но и там не получилось проявить себя так, как хотелось бы. Есть выражение – чем выше взлетаешь, тем больнее падаешь. Вот оно чем-то характеризует карьеру Гуса. Но мы с ним практически каждый день на связи. Сейчас у него новый этап в новокузнецком «Металлурге». Команда с самыми высокими задачами в ВХЛ, поэтому все в руках Никиты.

– Насколько велика вероятность, что Артем Сериков и Илья Пастухов надолго задержатся в «Нефтехимике»? Оба хоккеиста – системообразующие элементы обороны нижнекамцев, много играли при Леонтьеве. То же самое, полагаю, будет и при Гришине.

– Далеко так пока заглядывать, наверное, не стоит. Это действительно два лидера «Нефтехимика», фанаты своего дела. Они приносят результат, стараются, работают. Плюс находятся в том возрасте, когда могут раскрыть свой потенциал еще больше. Олег Леонтьев в свое время поверил в ребят, дал им много игрового времени. То же самое, думаю, будет и при Игоре Гришине. От многих хоккейных людей слышал, что его тренерские методы нравятся игрокам, да и как человек он очень приятный, порядочный. Многие ребята это подчеркивают. У них подбирается хороший состав на следующий сезон. Они могут запросто занять место в плей-офф. По поводу дальнейших судеб в «Нефтехимике» Артема Серикова и Ильи Пастухова – у нас на руках еще два года контракта. А далее, если поступит предложение от Нижнекамска, мы с удовольствием его рассмотрим. Мы очень благодарны «Нефтехимику» за доверие, которое клуб нам оказал в свое время.