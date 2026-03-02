news_header_top
Никита Курбанов включил Шведа в пятерку лучших баскетболистов в истории Единой лиги ВТБ

Фото: unics.ru

Форвард московского баскетбольного клуба ЦСКА Никита Курбанов составил свою пятерку лучших игроков в истории Единой лиги ВТБ. В список попал разыгрывающий УНИКСа Алексей Швед.

Полная пятерка лучших баскетболистов в истории Единой лиги ВТБ по мнению Никиты Курбанова выглядит следующим образом:

Кайл Хайнс (центровой); Виктор Хряпа (форвард); Сергей Моня (форвард); Мело Тримбл (защитник); Алексей Швед (разыгрывающий).

