25 марта 2026

Никита Кучеров установил рекорд результативности в XXI веке за 50 матчей

Фото: twitter.com/tblightning

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» продолжает удивлять хоккейный мир своей невероятной стабильностью. В матче с «Миннесотой Уайлд» (6:3) Никита Кучеров отдал голевую передачу, достигнув отметки в 104 очка за последние 50 игр. Это лучший результат на таком отрезке с 2000 года.

За период с 18 ноября по 24 марта россиянин забросил 32 шайбы и сделал 72 результативные передачи. Всего в текущем сезоне на счету Кучерова 120 (40+80) очков в 66 матчах. Он уверенно лидирует в гонке бомбардиров лиги.

Это достижение позволило ему войти в элитный клуб — Кучеров стал лишь восьмым хоккеистом в истории НХЛ, имеющим четыре и более сезонов с показателем 120 и более очков. Российский форвард в очередной раз подтверждает свой статус одного из самых ярких и стабильных бомбардиров современности.

#НХЛ
