На главную ТИ-Спорт 2 февраля 2026 09:17

Никита Кучеров признан лучшим игроком января в НХЛ

Фото: nhl.com

Российский форвард Никита Кучеров из «Тампы-Бэй Лайтнинг» был назван первой звездой прошедшего месяца в Национальной хоккейной лиге. Такое решение было объявлено официальной пресс-службой лиги.

В течение января 2026 года хоккеист принял участие в 13 играх и отметился результативными действиями в 12 из них. Он забил девять голов и сделал 22 результативные передачи, став лучшим ассистентом лиги по итогам месяца. Кроме того, в январе Кучеров забросил свою 384-ю шайбу в карьере за «молний», что позволило ему подняться на второе место в истории клуба по этому показателю, обойдя легенду клуба Венсана Лекавалье. Абсолютный рекорд «Лайтнинг» по количеству забитых шайб принадлежит Стивену Стэмкосу (555 голов).

Второй звездой января был признан нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, который в 14 матчах набрал 25 очков (5 голов и 20 передач).

Третьим лучшим игроком месяца стал защитник «Эдмонтон Ойлерз» Эван Бушар. За 15 игр он заработал 23 очка (8 голов и 15 результативных передач).

#НХЛ
