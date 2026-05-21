Никита Коротков - о серии с «Ак Барсом»: «Решили не провоцировать Билялова, он от этого заводится»

Нападающий «Металлурга» Никита Коротков объяснил, почему игроки его команды не пытались вывести из себя вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова в полуфинальной серии плей-офф.

«Их цель была – спровоцировать его, что-то сказать, уколоть. Мы поговорили и решили, что будем его охранять, чтобы он мог уезжать в угол и ничего не слышать. Мы не стали этим заниматься, потому что Билялов, наоборот, заводится от этого и ловит кураж», — сказал Коротков «Чемпионату».

Напомним, «Металлург» проиграл серию «Ак Барсу» со счётом 1-4. Коротков подчеркнул, что в плей-офф провокации — обычное дело, но магнитогорцы сознательно отказались от этой тактики.