news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 21 мая 2026 15:07

Никита Коротков - о серии с «Ак Барсом»: «Решили не провоцировать Билялова, он от этого заводится»

Читайте нас в
Телеграм
Никита Коротков - о серии с «Ак Барсом»: «Решили не провоцировать Билялова, он от этого заводится»
Фото: metallurg.ru

Нападающий «Металлурга» Никита Коротков объяснил, почему игроки его команды не пытались вывести из себя вратаря «Ак Барса» Тимура Билялова в полуфинальной серии плей-офф.

«Их цель была – спровоцировать его, что-то сказать, уколоть. Мы поговорили и решили, что будем его охранять, чтобы он мог уезжать в угол и ничего не слышать. Мы не стали этим заниматься, потому что Билялов, наоборот, заводится от этого и ловит кураж», — сказал Коротков «Чемпионату».

Напомним, «Металлург» проиграл серию «Ак Барсу» со счётом 1-4. Коротков подчеркнул, что в плей-офф провокации — обычное дело, но магнитогорцы сознательно отказались от этой тактики.

#ХК Ак барс #хк металлург магнитогорск #кубок гагарина
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Выбор народа»: в Татарстане стартовало голосование за лучший совет предпринимателей

«Выбор народа»: в Татарстане стартовало голосование за лучший совет предпринимателей

21 мая 2026

Британскому радио пришлось извиняться за новость о смерти короля Карла III

20 мая 2026
Новости партнеров