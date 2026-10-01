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На главную ТИ-Спорт 1 октября 2026 13:29

Никита Гусев покинул «Динамо» и подписал контракт с «Сочи»

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Никита Гусев покинул «Динамо» и подписал контракт с «Сочи»
Фото: ХК "Динамо"

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Никиты Гусева, сообщил о договоренности по контракту с «Сочи».

«Мы договорились о подписании однолетнего контракта с хоккейным клубом "Сочи". Желаю Никите удачного выступления и результативной игры», — сказал Николаев «Чемпионату».

Предыдущие три сезона Гусев провел в московском «Динамо». В минувшем регулярном чемпионате он отыграл 66 матчей, набрав 55 очков (17 голов + 38 передач) при показателе полезности «+7».

В плей-офф на его счету четыре игры и 2 (1+1) очка.

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