На главную ТИ-Спорт 15 августа 2025 15:26

Никита Гусев подписал полноценный контракт с «Динамо»

Никита Гусев подписал полноценный контракт с «Динамо»
Фото: dynamo.ru

Московское «Динамо» объявило о заключении нового контракта с форвардом Никитой Гусевым. Новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона. Об этом сообщает пресс-служба «бело-голубых».

Напомним, в начале августа Гусев и «Динамо» подписали только пробный контракт, который должен был действовать три недели, до 21 августа.

В сезоне-2024/25 Никита Гусев стал лучшим бомбардиром «Динамо», набрав 69 (29+40) очков в 68 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В 17 играх Кубка Гагарина форвард забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.

#хк динамо москва #кхл
