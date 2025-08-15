Никита Гусев подписал полноценный контракт с «Динамо»

Фото: dynamo.ru

Московское «Динамо» объявило о заключении нового контракта с форвардом Никитой Гусевым. Новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона. Об этом сообщает пресс-служба «бело-голубых».

Напомним, в начале августа Гусев и «Динамо» подписали только пробный контракт, который должен был действовать три недели, до 21 августа.

В сезоне-2024/25 Никита Гусев стал лучшим бомбардиром «Динамо», набрав 69 (29+40) очков в 68 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В 17 играх Кубка Гагарина форвард забросил пять шайб и отдал шесть результативных передач.