Никита Филиппов стал чемпионом Европы по ски-альпинизму
Российский ски-альпинист и серебряный призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов завоевал золото на чемпионате Европы-2026.
Россиянин преодолел дистанцию за 2:58,6, опередив швейцарца Томаса Буссара на 1,21 секунды. Третье место занял испанец От Феррер (+1,6).
Никита Филиппов единственный российский спортсмен, который выиграл медаль во время зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.
Чемпионат Европы-2026 по ски-альпинизму проходил в Азербайджане в Шахдаге.