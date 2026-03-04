Никита Филиппов стал чемпионом Европы по ски-альпинизму

Фото: телеграм-канал Никиты Филиппова

Российский ски-альпинист и серебряный призер Олимпиады-2026 Никита Филиппов завоевал золото на чемпионате Европы-2026.

Россиянин преодолел дистанцию за 2:58,6, опередив швейцарца Томаса Буссара на 1,21 секунды. Третье место занял испанец От Феррер (+1,6).

Никита Филиппов единственный российский спортсмен, который выиграл медаль во время зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

Чемпионат Европы-2026 по ски-альпинизму проходил в Азербайджане в Шахдаге.