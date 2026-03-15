Никита Филиппов допустил возможность выступления в биатлоне на Олимпиаде-2030

Серебряный призер Олимпийских игр по ски-альпинизму Никита Филиппов считает, что способен конкурировать с лидерами российского биатлона и не исключает возможности выступить в этом виде спорта на Олимпиаде-2030 . Об этом спортсмен рассказал в интервью «ТАСС».

Спортсмен отметил, что присматривается к биатлону в контексте возможного участия в Олимпиаде 2030 года, однако окончательного решения пока не принял. По его словам, в детстве он занимался стрельбой, но давно не держал винтовку в руках.

Филиппов добавил, что пока не обсуждал эту идею со своим отцом – старшим тренером сборной России по ски-альпинизму Алексеем Филипповым. При этом он подчеркнул, что в России мог бы быть конкурентоспособным в биатлоне.

Также спортсмен сообщил, что в детстве тренировался в биатлоне.