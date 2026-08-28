Никита Филатов покинул проект «Это хоккей, брат!» вслед за Шевченко

Экс-форвард клубов КХЛ и НХЛ Никита Филатов объявил об уходе из популярного хоккейного шоу «Это хоккей, брат!». В своём телеграм-канале он опубликовал эмоциональное обращение к коллегам и зрителям, поблагодарив их за совместную работу.

«Друзья, пришло время покинуть проект "Это хоккей, брат". Буду говорить от души. Начну со слов благодарности тем, кто меня позвал в шоу. В меня поверили, дали шанс, дали свободу быть собой и возможность получать удовольствие от работы, работы в моем любимом хоккее», — написал Филатов. Он отдельно поблагодарил ведущих и всех, кто работал за кадром, отметив, что без них проект бы не состоялся.

Филатов признался, что за время работы в шоу было всякое: и весёлые моменты, и конфликты, но именно это делало проект живым и настоящим.

«Это был живой организм. Не было ролей. Все притирались, и в итоге была химия, все было по-настоящему», — поделился он.

Экс-форвард подчеркнул, что шоу продолжит существовать с новыми участниками, но его собственный путь расходится с проектом.

«Шоу остается, будут новые участники, и вы их тоже полюбите. Ну а я? Я остаюсь в хоккее и буду стараться радовать вас, моих подписчиков, почитателей моего таланта, критиков и хейтеров. Равнодушными я вас не оставлю!» — заключил Филатов.

Напомним, что накануне об уходе из проекта также объявил журналист Алексей Шевченко, который сообщил, что КХЛ настояла на его увольнении. Позже Шевченко уточнил, что проект не закрывается, а будет перезапущен с обновлённым составом. Филатов не стал комментировать причины, связанные с лигой, сосредоточившись на благодарности команде и зрителям.