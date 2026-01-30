Никита Дыняк заработает 135 млн рублей по новому контракту с «Ак Барсом»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий Никита Дыняк продлил контракт с «Ак Барсом» на три года. Новое соглашение с форвардом рассчитано до мая 2029 года.

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», зарплата Дыняка в первый сезон (2026/27) составит 40 млн рублей. А в двух последующих нападающий заработает по 45 млн рублей.

«Мы в "Ак Барсе" уверены, что Дыняк – лучший игрок Лиги в своей роли. Он выполняет уникальные функции на льду, отлично понимает свои задачи и всегда готов играть на команду. Мы видим его лидерские качества на скамейке – за семь лет в Казани Никита стал важной частью клуба, на него всегда можно положиться. Рады, что наше желание продлить контракт сразу на три года было обоюдным», – прокомментировал подписание нового контракта с Никитой Дыняком генеральный менеджер Марат Валиуллин.