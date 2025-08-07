news_header_top
Никита Дыняк: «Хочу доказать, что могу чуть больше, чем бить людей на льду»

Никита Дыняк: «Хочу доказать, что могу чуть больше, чем бить людей на льду»
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» поделился впечатлениями от игры в звене с новыми партнерами.

Во вчерашнем матче против «Нефтяника» форвард наигрывался в тройке с Артемом Галимовым и Ильей Сафоновым.

«Вызов ли новый для меня в карьере в том, что играю в звене с Галимовым и Сафоновым? Каждый день для меня – новый вызов. Хочу доказать, что я могу чуть больше, чем бить людей на льду (улыбается)», – отметил Дыняк.

Отметим, что в Спортрейтинге Татарстана по версии «ТИ-Спорта» «Ак Барс» занял четвертое место в командном зачете, уступив место в тройке футбольному «Рубину», министерству спорта Татарстана и команде «КАМАЗ-Мастер».

