Никита Дыняк: «Во всех наших матчах с «Автомобилистом» решает стартовый отрезок»

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-Информ»

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк, забросивший первую шайбу в победном матче с «Автомобилистом» (5:1) рассказал о ходе встречи и своем голе:

«Хорошая боевая игра, забили свои шайбы и дома подчистили. Понял ли сразу, что шайба пересекла линию ворот? На самом деле нет, там Дмитрий Кателевский здорово закрыл, началась суматоха. На лавку уже когда вернулся, ребята подсказали, что шайба полностью пересекла линию ворот».

Также Дыняк рассказал, что, по его мнению, будет определяющим в седьмой встрече, которая пройдет в Екатеринбурге 7 апреля.

«Ключевым фактором будет начало встречи. Во всех наших матчах с "Автомобилистом" решает стартовый отрезок», – передает слова Дыняка корреспондент «ТИ-Спорт».