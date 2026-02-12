Никита Дыняк рассказал о подготовке к матчу с «Торпедо»

Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк в беседе с клубной пресс-службой поделился ожиданиями от сегодняшнего матча с «Торпедо».

«Успели соскучиться по хоккею, перезагрузить голову. Хорошо потренировались, плотненько. Все готовы к борьбе. Бывает, что после паузы в игре возникает немного сумбура, но будем стараться сразу это исправлять.Как готовились к игре с «Торпедо»? Посмотрели видео, разбирали моменты, старались избавиться от ненужных ошибок. У нас хорошая команда, все понимают степень ответственности перед болельщиками, перед Республикой. Всегда готовы выкладываться и биться» – сказал Дыняк.

Начало матча «Ак Барс» – «Торпедо» запланировано на 19:00 по московскому времени.