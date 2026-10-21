Никита Дыняк после поражения от «Торпедо»: «Болельщики — наш шестой игрок»
Форвард казанского «Ак Барса» Никита Дыняк подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо», который завершился поражением хозяев в серии буллитов (1:2 Б).
По словам хоккеиста, игра выдалась напряженной и обоюдоострой, однако казанцам не хватило хладнокровия в завершающей стадии атак.
«Была обоюдоострая игра, но мы не реализовали свои моменты», — отметил Дыняк.
Отвечая на вопрос, как команде исправлять ситуацию с реализацией, нападающий выделил два ключевых аспекта.
«Больше бросать и играть под воротами», – сказал Никита.
Отдельно Дыняк прокомментировал свой юбилейный, 400-й матч в КХЛ. Форвард признался, что узнал об этом событии только перед выходом на лед, и назвал это приятным моментом.
Он подчеркнул, что считает большой честью выступать за такой исторический клуб, как «Ак Барс».
«Хочется, конечно, лучше играть, но сейчас где-то у нас не получается, будем работать», — добавил хоккеист.
В завершение Дыняк обратился к болельщикам с просьбой о поддержке в непростой для команды период. По его словам, игроки сами недовольны текущими результатами, но в такие тяжелые моменты фанаты становятся для команды «шестым игроком», способным помочь на льду.
«Понятно, что мне, возможно, не следует так говорить, потому что мы должны играть лучше. Но в этот тяжёлый момент болельщики – наш шестой игрок, они способны нам помочь», — резюмировал нападающий.