Никита Дыняк: Не вижу никакого преимущества «Локомотива»

Нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк прокомментировал поражение своей команды от ярославского «Локомотива» в третьем матче финальной серии Кубка Гагарина. Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 1:4, и теперь ярославцы ведут в серии 2-1.

Дыняк не согласился с тем, что соперник доминировал в этом поединке.

«Не вижу никакого преимущества у „Локомотива“. Не сказал бы, что кто-то доминировал, но они реализовали свои моменты, а мы — нет», — цитирует форварда казанцев корреспондент «ТИ-Спорта» с послематчевой пресс-конференции.

Говоря о причинах неудачи, нападающий выделил недостаток агрессии в чужой зоне. «Немного агрессии не хватило под воротами», — объяснил Дыняк.

Отвечая на вопрос о третьей шайбе «Локомотива», которая пришла после его ошибки при выводе шайбы, он честно признал, что сыграл неудачно. «В этом моменте я немного «поднасрал», хотел немного по-другому сыграть, — откровенно признался Дыняк, используя неформальное выражение. — В следующий раз сыграю в борт».

Также нападающий «Ак Барса» прокомментировал момент, когда его партнёр Дмитрий Кателевский выходил один на один с вратарём соперника, но не смог забить. «Дмитрий Кателевский выходил один на один с вратарём соперника, он всё хорошо сделал, но где-то не хватило хладнокровия, везения», — считает Дыняк.

Напомним, что четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина состоится 17 мая в Казани.