Никифоров заявил, что 26 семьям в Иннополисе предоставили первоначальный взнос по ипотеке

Экс-министр связи и массовых коммуникаций РФ, руководитель компании «Дигинавис» Николай Никифоров заявил, что 26 семьям с детьми в Иннополисе, предоставили деньги на первоначальный взнос по ипотеке.

«Наша компания в городе Иннополис предоставила 26 семьям специалистов, у кого родились дети в период работы в нашем городе, первоначальные взносы на ипотеку», - пишет Никифоров в своем Телеграм-канале.

Он добавил, что размер поддержки составил от 1,3 до 3,3 млн рублей на семью. На эти деньги семьи смогут приобрести квартиру в строящемся Квартале Ю.

«Это реальное решение жилищного вопроса на очень высоком качественном уровне», - подчеркивает Никифоров.

Экс-министр отметил, что их компания также предоставляет 224 семьям по 10 тыс. рублей ежемесячно на каждого ребенка. Эти деньги семьи впоследствии могут потратить в различных учреждениях сферы услуг Иннополиса.

«Продолжим и дальше внимательно относиться к вопросам дополнительной поддержки семей высококвалифицированных специалистов Иннополиса», - написал в посте Никифоров.