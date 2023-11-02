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Никифоров показал, как выглядит строящийся ЖК в Иннополисе
В ЖК «Квартал Ю», расположенном в Иннополисе в Казани, завершают благоустройство. Зеленые газоны появились уже у первых домов. Фото опубликовал глава ООО «Развитие Иннополиса» Николай Никифоров в своем Телеграм-канале.
«Приятно удивили зеленые газоны и крупномеры вокруг первых домов "Квартала Ю" в Иннополисе. Значит скоро уже начнется заселение новых квартир,» — пишет Никифоров в посте.
Согласно отчету ЖК за октябрь, рабочие завершают монтаж отопительного оборудования, окон и лифтов, а также трубопроводов пожаротушения.
«Выполнены работы по устройству наружных тепловых сетей, стяжке пола и устройству кровли», — докладывают администраторы группы.
Уточняется, что на строительной площадке работы продолжаются независимо от сезона. Срок сдачи первой очереди — 1 квартал 2024. В нее входят две урбан-виллы, П-корпус, подземный паркинг и пешеходный бульвар.
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