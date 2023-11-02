Никифоров показал, как выглядит строящийся ЖК в Иннополисе

В ЖК «Квартал Ю», расположенном в Иннополисе в Казани, завершают благоустройство. Зеленые газоны появились уже у первых домов. Фото опубликовал глава ООО «Развитие Иннополиса» Николай Никифоров в своем Телеграм-канале.

«Приятно удивили зеленые газоны и крупномеры вокруг первых домов "Квартала Ю" в Иннополисе. Значит скоро уже начнется заселение новых квартир,» — пишет Никифоров в посте.

Согласно отчету ЖК за октябрь, рабочие завершают монтаж отопительного оборудования, окон и лифтов, а также трубопроводов пожаротушения.

«Выполнены работы по устройству наружных тепловых сетей, стяжке пола и устройству кровли», — докладывают администраторы группы.

Уточняется, что на строительной площадке работы продолжаются независимо от сезона. Срок сдачи первой очереди — 1 квартал 2024. В нее входят две урбан-виллы, П-корпус, подземный паркинг и пешеходный бульвар.