Никифоров озвучил три правила легального «майнинга»

Бывший глава Минцифры РТ Николай Никифоров перечислил правила легального «майнинга».

По его словам, которые были продублированы в телеграм-канале, все люди, занимающиеся майнингом в России, должны легально подключиться к единой российской энергосистеме. Второе правило: майнеры обязаны легально завезти оборудование в страну (НДС + таможенная пошлина). И третье: члены такого рынка должны честно платить налоги с того, что «намайнили».

При соблюдении всех этих правил майнеры смогут «спать спокойно», пишет Никифоров.

Он также отметил, что пока власти РФ работают над урегулированием «майнинской» деятельности, в США эта отрасль активно развивается. По его словам, на сегодняшний день тариф американских конкурентов равен 2,9 тыс. рублей (в перерасчете с долларов США) за 1 МВт/ч, а капитальные затраты достигает за 1 МВт на подключение к сетевому электричеству — 8,5 млн рублей. Также в Америке гораздо дешевле стоимость финансирования.

«Когда мы что-то регулируем, то нужно не забывать про глобальную конкурентоспособность отрасли», - написал в посте Никифоров.