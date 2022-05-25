Nike разорвал отношения с российскими франчайзи

Компания Nike не продлила франчайзинговое соглашение с Inventive Retail Group (IRG), владевшей крупнейшей сетью магазинов бренда в России, пишут «Ведомости».

Производитель одежды и обуви объяснил завершение сотрудничества невозможностью поставлять товары в РФ «в обозримом будущем».

Представитель Nike сообщил, что деловая активность в стране приостановлена, но компания продолжает осуществлять все выплаты своим сотрудникам.

Ранее американский производитель одежды приостановил работу магазинов, которые находились в прямом управлении, а также закрыл продажи через интернет-магазин.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Из-за этого США, страны Европы и некоторые страны Азии ужесточили антироссийкие санкции. Из-за этого многие компании объявили о прекращении бизнеса в стране.