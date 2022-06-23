Nike объявила о полном уходе из России — сайт и приложение будут недоступны

Компания Nike решила полностью уйти с российского рынка. Это коснется также онлайн-покупок — для россиян станут недоступны как сайт, так и мобильное приложение ретейлера.

«Компания Nike приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются», — говорится в заявлении на сайте компании.

С марта в Россию прекратилась поставка товаров бренда, однако предполагалось, что офлайн-магазины закрываются лишь временно.

Многие зарубежные компании объявили о временном закрытии своих магазинов и предприятий в России либо уходе с рынка в связи с проведением специальной операции на Украине. О ее начале 24 февраля сообщил Президент РФ Владимир Путин.