Никах, фирменное блюдо и новые маршруты: Болгар готовит перезапуск турсферы

Снижение турпотока в районах Татарстана наблюдает Госкомитет по туризму РТ. Чтобы найти решение проблемы, в муниципалитетах будут проходить стратегические сессии: туроператоры вместе с предпринимателями предложат идеи новых проектов. Первой площадкой стал Болгар. Какие «фишки» предложили здесь для развития туризма – в материале «Татар-информа».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В Великом Болгаре человек должен почувствовать дух времени Волжской Булгарии»

«От стратегических сессий мы ждем рождения новых идей и проектов, которые мы могли бы реализовать в районах, в том числе в Великом Болгаре. Хотим составить шорт-лист из нескольких идей по пяти направлениям, чтобы перезагрузить туризм здесь. Думаю, уже через год мы увидим результат», – сообщил «Татар-информу» председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

По его мнению, к снижению турпотока в Великом Болгаре привела целая совокупность факторов: снижение по стране в целом внутреннего турпотока, рост цен, однообразность программ, недостаточное количество активностей и другие.

«Сейчас мы должны в осложненных условиях придумывать новые идеи, «фишки» и предложения, чтобы привлекать новую аудиторию и побудить вернуться снова тех, кто уже посещал Великий Болгар», – уверен Иванов.

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

Должны появиться комплексные тематические программы посещения Великого Болгара. Пока туры представляют собой лишь визит в местный музей, считает собеседник агентства.

«Это должно быть целое путешествие в Волжскую Булгарию с тематическим погружением, в том числе через кухню, события и так далее, чтобы человек мог почувствовать дух того времени и прожить небольшую историю за то время, пока он здесь. Болгар должен стать одним из магнитов, из-за которых люди посещают Татарстан», – добавил он.

По его словам, сегодня все предлагаемые туры в Болгар очень однообразны, нет уникальных продуктов, а также люди не знают, чем там заняться после посещения музея-заповедника. При этом в Татарстане создана одна из лучших в стране туристических инфраструктур, которой необходимо пользоваться, особенно в местах размещения объектов ЮНЕСКО.

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

«Туризм дышит в спину сельскому хозяйству»

Для Спасского района развитие туризма также стало принципиальным вопросом. По словам главы муниципалитета Романа Исланова, уровень налоговых отчислений от этой сферы с 2017 года, когда был возрожден Великий Болгар, выросло в семь раз.

«Туризм сегодня дышит в спину сельскому хозяйству по уровню доходов в бюджет. Хотя Спасский район всегда был сельскохозяйственным. Мы видим реальный эффект от того вклада, которое сделало руководство республики во время развития Болгарского музея-заповедника», – подчеркнул собеседник агентства.

Болгар уже широко известен в мусульманском мире и становится определенной точкой соприкосновения между странами исламского мира и Россией.

Снижение турпотока Исланов связывает с недостатком событийного туризма в 2025 году. Не проводились традиционные исторические реконструкции, отменен ряд фестивалей и даже показ оперы «Кара пулат» под открытым небом.

Важным шагом перезагрузки турсферы станет первый подробный путеводитель по Великому Болгару, который на стратегической сессии представил Исламов. В нем упомянуты главные достопримечательности, активности, места размещения и общественного питания. Он будет доработан и выпущен к летнему сезону.

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ»

Семейный отдых и триатлон в Болгаре

В сессии участвовали представители татарстанских туроператоров, местные предприниматели и руководители главных туристических объектов Болгара. Их разделили на три группы и предложили порассуждать на пять тем:

Модернизация существующего экскурсионного турпродукта в Великом Болгаре

Разработка турпродукта длительностью два дня и одну ночь

Создание событийного мероприятия на территории Великого Болгара

Создание гастробренда Спасского района

Новая сувенирная продукция для туристов

Первая команда предложила сделать упор на семейный отдых и природные достопримечательности. Причем акцент – на жителей Татарстана.

«Мы предлагаем представить Болгар как место, где комфортно и хорошо отдыхать семьей. Разработали три концепции развития в данном направлении: природные красоты и богатства, этнография и история», – объяснила генеральный директор Туристско-информационного центра города Казани Любовь Ковалева.

В программу на два дня она вместе со своей командой предложила включать посещения природных достопримечательностей в первый день и музея-заповедника во второй. Однако там нужно организовать различные активности, чтобы семьям с детьми было комфортно отдыхать.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Было предложено проводить фестиваль рыбной кухни, так как Болгар у многих людей ассоциируется именно с Волгой.

«Что касается событийных мероприятий, то здесь вновь хочется подчеркнуть связь с рекой. В Великий Болгар можно перенести одну из локаций проведения триатлона. Такие события собирают огромное количество людей», – добавила Ковалева.

Также возможно проведение фестиваля мотоспорта, парусной регаты, соревнований по плаванию, заключила она.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Квесты для детей и местная продукция

Вторая команда, наоборот, предложила делать экскурсии по историческим местам в первый день пребывания, а уже на второй посещать природные достопримечательности, такие как озера, верблюжья ферма и другие. При этом здесь снова звучал акцент на детскую аудиторию, которой сложно выслушивать длинные экскурсии.

«Можно разделить поток туристов на взрослых и школьников. Очень сложно вести детей по классическому турпродукту. Думаю, что Болгарский музей способен детские программы проводить в виде квестов или театрализованных представлений. Такая работа уже начата, и мы очень ее поддерживаем», – рассказала заместитель директора туроператора «Лидер Казань» Венера Померанцева.

Важно с самого начала погружать туристов в атмосферу Волжской Булгарии. Этому могут поспособствовать интерактивные элементы еще в пути, когда путешественники могут встретить артистов, переодетых в батыров того времени, и как-то с ними взаимодействовать, продолжила она.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Что касается гастробренда, то здесь было предложено не изобретать велосипед. В Спасском районе и так производится много уникальной продукции, способной стать местной особенностью.

«Оказалось, что в районе уже есть множество различных вкусностей, о которых просто мало говорят. Здесь работают своя сыроварня, частная коптильня, где делают болгарского сома, и даже пекарня, готовая делать бо́лгарский пряник», – сообщила лидер команды.

Событийные мероприятия можно разделить по сезонам: зимний фестиваль – в феврале, гастрофестиваль с конкурсом по приготовлению чак-чака – весной, Сабантуй и праздник воды – летом.

Для нового сувенира Померанцева предложила обратиться к легенде о праведных сахабах, повествующей о приходе ислама на эти земли. Она написана на трех языках на памятнике в Болгарском городище и подразумевает три символа: чалма, посох и чернильница.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Никах в Белой мечети и мусульманский модный показ

Еще одна концепция была сформирована вокруг религиозной составляющей. Лилия Бартышева уже более пяти лет занимается организацией никахов в Белой мечети на территории Болгара и уверена, что туристический продукт более чем на один день можно сформировать вокруг этого события.

«Обычно люди приезжают вместе со своими гостями, что дает сразу много туристов за одно событие. После церемонии все думают, чем заняться дальше. Как правило, они проводят в Болгаре два дня», – пояснила Бартышева.

Здесь в ход могут пойти как природные, так и исторические достопримечательности города. Особенное внимание людей Болгар привлечет, если организует в своих красивых локациях различные события, такие как фестиваль этномузыки или модный показ.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Первый вариант, который пришел нам в голову, – это пленэр художников. Это когда они приезжают и рисуют на открытом воздухе. У нас много подходящих пейзажей. Еще одна идея – модный показ национальных костюмов», – отметила она.

Как местный житель, гастрономическим брендом она предложила сделать баранью ногу, приготовленную в печи. По ее словам, это блюдо, которое специально готовят для гостей в Спасском районе, при этом оно очень вкусное и питательное.

«Мы долго думали над сувениром. В Болгаре есть «Мочилище Рабиги». Есть легенда, по которой девушка Рабига превратилась в лебедя и улетела из-за того, что отец запретил ей выйти замуж за любимого. Еще около века назад к этому озеру ходили женщины и обрывали липу, чтобы сделать из веток мочалки, это может стать нашим новым брендом», – заключила Бартышева.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нам сегодня очень не хватает легенд»

Эта стратегическая сессия стала первой в большом цикле. В будущем такие собрания пройдут в Елабуге, Биляре, Чистополе и Свияжске.

«Мы понимаем, что сейчас мы в начале пути. Сегодня прозвучало много интересных свежих идей. Особенно отмечу инициативы по повышению интерактивности и иммерсивности экскурсий в музее-заповеднике, чтобы это превратилось в мини-спектакль. Сегодня нам очень не хватает легенд», – подытожил Сергей Иванов.

В Спасском районе уже научились принимать и кормить большое количество гостей. Однако нужно придумать блюдо, которое будут готовить именно здесь, а в идеале, если оно еще и будет легкоперевозимое, как чак-чак, поручил он.

«Мы видим запрос на семейные программы, которые были бы привлекательны для повторного приезда. Нужно подумать над этим. Линия никаха также очень интересна, можно сделать качественный и правильный продукт. Он может широко продаваться не только в пределах республики, но и всей России и даже в другие страны», – заключил Иванов.