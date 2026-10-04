«Никакой политической подоплеки». Свищев - о нейтральном статусе Коростелева

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Председатель Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев прокомментировал ситуацию с нейтральным статусом лыжника Савелия Коростелева.

В четверг, 1 октября, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) опубликовала список из 19 российских спортсменов, которым был одобрен статус INA. Коростелева в этом списке не оказалось.

Свищев отреагировал на ситуацию в своём телеграм-канале, призвав не делать поспешных выводов. По его словам, множество журналистов обратились к нему с вопросом, почему в списке оказались далеко не все российские спортсмены.

«Сегодня я получаю много звонков от журналистов после того, как FIS опубликовала списки спортсменов, которые уже получили нейтральный статус: всего 19 российских атлетов. Но главный вопрос, который сегодня звучал от журналистов, — а где остальные? В этих списках далеко не все спортсмены наших видов спорта. Отвечу прямо и спокойно: без паники», — написал Свищев.

Он подчеркнул, что в происходящем нет политической составляющей — речь идёт о стандартной бюрократической процедуре, которая пока не завершена.

«Никакой политической подоплеки здесь нет. Это обычный рабочий, организационный процесс. Он идет, просто еще не завершен. Напомню, заявки принимаются международной федерацией до 15 декабря», — пояснил глава Федерации.

По словам Свищева, FIS официально подтвердила, что обработаны ещё не все поступившие заявки. Списки будут пополняться по мере рассмотрения документов и принятия положительных решений.

«FIS официально сегодня ответила нам: обработаны еще не все поступившие заявки, по мере поступления, рассмотрения и принятия положительного решения списки будут пополняться. То есть сегодняшняя картина — промежуточная. Документы проверяются, а это занимает время. Важно: спортсмены самостоятельно подают заявки и отправляют документы, не списками», — отметил он.

Свищев резюмировал ситуацию, вновь призвав к спокойствию и опоре на факты.

«Резюмирую еще раз, спокойно и по фактам: процесс запущен, заявки в работе, список будет расти», — заключил Свищев.

Ранее FIS изменила критерии получения нейтрального статуса, убрав из условий пункт о непредоставлении статуса спортсменам, числящимся в структурах, связанных с вооружёнными силами или органами безопасности страны.