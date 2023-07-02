Россия согласна пойти на компромиссы с Западом. Однако при этом должны учитываться ее интересы, заявил в статье для «Российской газеты» зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Первое условие — киевский режим должен быть законодательно запрещен в Европе. Непринятие такого решения грозит апокалипсисом для всего мира, уверен политик.

Во-вторых, итоги противостояния должны быть задокументированы по образцу Хельсингского акта 1975 года —соглашения, которое позволило снизить напряженность в годы холодной войны. Документ закрепил принцип нерушимости европейских границ и запрет на любое применение силы и любое вмешательство во внутренние дела государств.

«В-третьих, вполне вероятно, потребуется аккуратная пересборка ООН и иных международных организаций. Она возможна лишь с полным уважением к правам постоянных членов Совета безопасности, иначе окажется совсем неэффективной. И тогда ООН канет в Лету как институт, не оправдавший надежд свободных народов», — добавил автор.

Медведев отметил, что не уверен не только в достижимости этих компромиссов, но и возможности выхода к ним. Запад не демонстрирует готовность к диалогу, а напротив толкает мир к третьей мировой, а Киев — к борьбе до последнего украинца.