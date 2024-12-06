Никакого НАТО и сигнальный «Орешник»: о чем было интервью Лаврова американцу Такеру

Вслед за Владимиром Путиным американскому журналисту Такеру Карлсону интервью дал глава МИД РФ Сергей Лавров. О чем говорил министр иностранных дел, что значило и на кого рассчитано – в материале «Татар-информа».





Глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону

Фото: t.me/MariaVladimirovnaZakharova

Как избежать прямого ядерного конфликта между Россией и США

Интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону превысило 3 млн просмотров только в соцсети Х (бывшая Twitter, заблокирована в РФ). В YouTube в различных каналах можно добавить еще 2 млн просмотров. В Рунете интервью так же «форсилось» через «ВКонтакте» и Rutube.

Еще со времен знаменитого на весь мир интервью Владимира Путина Такеру Карлсону было понятно, что такой формат нужен, прежде всего, чтобы правдиво донести позицию России избирателям коллективного Запада во главе со США. И еще раз дать сигналы элитам недружественных России стран.

Главной темой интервью можно назвать риски прямого ядерного конфликта между Россией и США. В интервью Такеру глава российского МИД однозначно дал понять, что Москва хотела бы избежать такого развития событий.

«Некоторые официальные лица в Пентагоне и в других организациях, включая НАТО, в последние дни стали говорить о том, что блок является оборонительным альянсом, но иногда, мол, можно ударить первыми, потому что лучшая защита – это нападение. Представитель Стратегического командования Минобороны США, контр-адмирал Бьюкенен заявил, что допускает возможность обмена ограниченными ядерными ударами. Такого рода угрозы вызывают обеспокоенность. Это очень серьезная ошибка», – подчеркнул Лавров.

Еще со времен интервью Путина Такеру было понятно, что такой формат нужен, чтобы правдиво донести позицию России избирателям коллективного Запада Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

Сигнал «Орешником» Запад должен принять всерьез

Отдельно министр заострил внимание на испытании новой ракетной системы «Орешник». По словам Лаврова, это является неким предупреждением для коллективного Запада, чтобы за океаном отошли от политики ползучей эскалации на украинском треке. Напомним, что пуск «Орешника» был осуществлен в ответ на атаки ВСУ американскими ракетами ATACMS.

«Мы не хотим усугублять ситуацию. Но поскольку по территории России используются ATACMS и другое оружие большой дальности, мы посылаем сигналы. Надеемся, что последний (пару недель назад) от новой системы «Орешник» был воспринят всерьез.

Конечно, мы хотели бы избежать недопонимания. Но поскольку некоторые личности в Лондоне, в Брюсселе, похоже, не вполне правильно оценивают ситуацию, мы готовы направить дополнительные «сообщения», если они не сделают необходимых выводов», – подчеркнул Лавров.

Пуск «Орешника» был осуществлен в ответ на атаки ВСУ американскими ракетами ATACMS Фото: © Министерство обороны РФ / РИА Новости

«Мы не воююем с США». Или все-таки воюем?

Ранее российские власти подчеркивали, что удары дальнобойными американскими ракетами в глубину территории РФ означает прямое вступление США в военный конфликт, поскольку данные атаки невозможны без спутниковой разведки США и участия американских военных.

В интервью с Такером Лавров от этой позиции не отказался. «Очевидно, что украинцы не смогли бы делать то, что они делают современным оружием большой дальности без прямого участия американских военнослужащих. Это опасно. В этом нет сомнений», – сказал Лавров.

Однако ответил отрицательно на вопрос американского журналиста, воюют ли Россия и США. По словам Лаврова, официально войны нет, а речь скорее идет о гибридной войне. И в целом глава МИД РФ призвал к нормализации отношений между Россией и США.

«Конечно, мы хотели бы иметь нормальные отношения со всеми нашими соседями. Вообще со всеми странами, особенно с такой великой страной, как США. Президент России Владимир Путин неоднократно выражал свое уважение американскому народу, истории Соединенных Штатов, американским достижениям в мире. Мы не видим никаких причин, по которым Россия и США не могут сотрудничать», – отметил Лавров.

Комплименты Трампу

Говоря о позитивных сигналах, руководитель российского МИД в положительном ключе отозвался о победившем на президентских выборах в США Дональде Трампе. И здесь важно понимать, что сам Такер Карлсон является членом «команды Трампа», в широком значении этих слов. Вряд ли Такер займет какой-либо пост в администрации Трампа. Однако этот журналист долгие последовательно отрабатывает «повестку» лидера республиканцев в Америке.

Поэтому неудивительно, что Лавров позитивно отзывался в этом интервью о Трампе. Но при этом подчеркнул, что в Москве будут судить об администрации Трампа по делам.

«Думаю, Трамп – сильный человек, желающий достигать результаты, не любящий откладывать дела на потом. Это мое впечатление. Он весьма дружелюбен в разговоре.

Однако это не значит, что Трамп настроен пророссийски. Некоторые пытаются представить его таким. Количество антироссийских санкций, введенных при администрации Трампа, было очень большим. Все увидим, когда Трамп вступит в должность. Как сказал Путин, «мяч на их стороне», – сказал Лавров.

Руководитель российского МИД в положительном ключе отозвался о победившем на президентских выборах в США Дональде Трампе Фото: © Алексей Богдановский / РИА Новости

На каких условиях России завершится СВО

Как и в большинстве последних выступлений российских первых лиц, Сергей Лавров рассказал об условиях завершения СВО. Для американской аудитории было важно дать сигнал, что Москва придерживается своей позиции, не отступая от своих требованиях. Во-первых, никакого НАТО на Украине.

«Об этих условиях говорил Президент России Владимир Путин, выступая в МИД России 14 июня 2014-го года. Ключевой принцип – это внеблоковый статус Украины. Мы были готовы войти в группу стран, которые предоставили бы гарантии коллективной безопасности Украины. Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск», – указал Лавров.

К тому же Украине придется принять «реалии на земле». А это не только линия соприкосновения, но и изменения в Конституции России после проведения референдума в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях.

«Сейчас они уже находятся в составе России согласно нашей Конституции. Это реальность», – подчеркнул глава МИД.

Кроме того, Украина должна отказаться от политики всеобъемлющей русофобии во всех областях – русского языка, российских СМИ, русской культуры и так далее.

Лавров рассказал об условиях завершения СВО Фото: © Станислав Красильников / РИА Новости

Санкции делают Россию сильнее

Интересно и неожиданно ответил Лавров на вопрос о снятии западных санкций, как одного из условий перемирия. По словам министра иностранных дел России, чем больше страна живет в этих условиях, тем больше понимает, что лучше рассчитывать на себя и разрабатывать механизмы, платформы сотрудничества с дружественными странами.

«Мы многому научились с тех пор как ввели против нас санкции. Они начались при Обаме и продолжались в большом объеме при первом сроке Трампа. А при администрации Байдена они стали абсолютно беспрецедентными. Но вы знаете, все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Они никогда не убьют нас. И это делает нас сильнее», – отметил Лавров.

Как известно, на Западе сейчас активно готовят варианты, так называемых, мирных переговоров по Украине с Россией. Однако даже на уровне в них пока не звучит «никакого НАТО», а с «потерей территории» Киев готов смириться лишь временно. Про де-юре признание их новыми регионами России речи так же не идет.

«Не мы начали войну. Мы начали СВО, чтобы положить конец войне, которую киевский режим вел против своего народа в Донбассе» Фото: mid.ru

Не повторить историю «Минских соглашений»

Между тем временные заморозки конфликта, как показали знаменитые «Минские соглашения» являются, мягко говоря, спорным методом решения глубинных проблем в международной безопасности европейского континента. О негативных последствиях «Минских соглашений» в интервью Такеру вспоминал сегодня и Лавров.

«Они (Минские соглашения) были саботированы созданным после государственного переворота на Украине правительством. Было условлено, что это правительство должно вступить в прямой диалог с людьми, не принявшими госпереворот, и способствовать развитию экономических отношений с этой частью Украины», – отметил Лавров.

Резюмируя, Россия не хотела бы воевать против США, но готова к любому развитию событий на Украине, чтобы защитить национальные интересы РФ любыми способами.

«Не мы начали войну. Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что мы начали специальную военную операцию, чтобы положить конец войне, которую киевский режим вел против своего народа в Донбассе. В своем последнем заявлении Президент Путин дал ясно понять, что мы готовы к любому развитию событий», – подчеркнул Лавров.