«Никаких решений не принято»: Галимова — про платные участки Вознесенского тракта

Говорить о введении платных участков Вознесенского тракта в Казани преждевременно, никаких решений на этот счет не принято. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Она подчеркнула, что появившаяся в СМИ информация о внедрении платных участков на создаваемом в городе Вознесенском тракте не подтверждена татарстанскими официальными источниками.

«Никаких решений по поводу этого на сегодняшний день не принято. Говорить об эксплуатации объекта до его сдачи еще крайне рано. Нужно сначала построить дорогу, и потом уже будут рассматриваться варианты того, как она будет эксплуатироваться», – пояснила Лилия Галимова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на выезде из Казани построят платные автомагистрали, которые продублируют существующие выезды из города.

