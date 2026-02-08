«Никаких проблем не возникало» - Гатиятулин о работе с Квартальновым на Матче Звезд КХЛ

Фото: khl.ru

Наставник «Ак Барса» и тренер команды KHL RUS Stars на Матче Звезд КХЛ Анвар Гатиятулин в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» поделился эмоциями от работы в тандеме с Дмитрием Квартальновым.

«В первую очередь, хотел бы поблагодарить Екатеринбург, КХЛ за организацию такого мероприятия. Настоящий праздник получился для участников, болельщиков. Только позитивные эмоции. Как работалось с Дмитрием Вячеславовичем Квартальновым? Очень хорошо. Распределили между собой обязанности. Никаких проблем не возникало.

Замечательная команда у нас собралась. Большие мастера. Настрой на финальный матч игроков вы видели сами. Вадим Шипачев, Александр Радулов – все отрабатывали в обороне. Поэтому всем хоккеистам хочется сказать слова благодарности» – сказал Гатиятулин.

Финальный матч за золотые медали между KHL RUS Stars и KHL U23 Stars завершился со счетом 9:2.