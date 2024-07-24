Никаких новичков, пока есть Войнов и Свечников: как «Ак Барс» попал в финансовый капкан

У «Ак Барса» из свободных денег под потолком зарплат всего 13 млн рублей. Учитывая трансферные амбиции команды, сумма смешная

Фото: ak-bars.ru

Всему виной обновленный регламент в КХЛ

По некоторым данным, на сегодняшний день у «Ак Барса» из свободных денег под потолком зарплат всего 13 млн рублей. Учитывая трансферные амбиции команды, сумма эта не то что маленькая, она просто смешная. Предварительно татарстанцы достигли договоренности как минимум с двумя нападающими – Ником Петаном и Александром Барабановым.

29-летнего канадского нападающего «барсы» хотят подписать на два сезона и предложить ему зарплату без учета бонусов на сумму около 65 млн рублей. Александр Барабанов в случае переезда в Казань будет зарабатывать еще больше – примерно 80 млн рублей за сезон. Выше оклад в «Ак Барсе» только у одного хоккеиста – нападающего Дмитрия Яшкина.

Казанцы могли бы давно уже официально объявить о подписании двух новых игроков. Однако, по новым условиям регламента КХЛ, это невозможно. Если объяснять все простыми словами, то суть следующая: раньше клубы лиги должны были блюсти финансовый потолок зарплат непосредственно к началу регулярного чемпионата (1 сентября). С этого года ситуация изменилась: для того чтобы «Ак Барс» мог заявить Барабанова и Петана на сезон, им сначала нужно от кого-то избавиться, чтобы облегчить бюджет. Все просто как дважды два, но что сейчас делать менеджменту казанского клуба?

Добровольно разрывать контракты Вячеслав Войнов (на фото) и Евгений Свечников точно не станут Фото: © ak-bars.ru

«Ак Барс» отчаянно пытается избавиться от Войнова и Свечникова

Главные камни преткновения на пути подписания Барабанова и Петана – контракты Евгения Свечникова и Вячеслава Войнова. У обоих игроков действующие соглашения до 2025 года с зарплатой 75 млн рублей за сезон.

Вдаваться в критику по поводу того, почему с хоккеистами были заключены столь необоснованно высокие финансовые соглашения, сейчас уже не имеет смысла. Нынешняя головная боль «Ак Барса» заключается в том, как сделать так, чтобы игроки покинули казанскую команду.

История с Вадимом Шипачевым наглядно показала, что никакой хоккеист в здравом уме врагом себе быть не собирается. Добровольно Свечников и Войнов контракты разрывать точно не станут: лишаться 75 млн рублей за сезон – сомнительное для них удовольствие. К слову, даже в случае разрыва соглашения «Ак Барс» будет вынужден заплатить игрокам приличную неустойку – порядка 25-30% от годичной суммы контракта, то есть около 20-25 млн рублей.

Казанцы к концу июля продолжают безнадежно ждать по хоккеистам предложений по обмену. Но, если честно, слабо верится, что какой-то клуб пожелает приобретать Свечникова и Войнова, учитывая их провальные прошлые сезоны, даже за 50 млн рублей. По сути, игроков из «Ак Барса» клубы КХЛ сейчас могут забрать чуть ли ни при единственном условии – задаром или чтобы казанский клуб еще и покрывал хотя бы частично зарплаты хоккеистов. Расклад для казанцев, конечно, жесткий, но кажется, что вынужденный.

Предложений по Свечникову (на фото) и Войнову до конца лета может не быть Фото: © ak-bars.ru

Конкуренты подождут, чтобы забрать казанских звезд бесплатно?

«Ак Барс» находится в настоящем финансовом капкане. Предложений по Свечникову и Войнову до конца лета может не быть. Остальные команды лиги прекрасно знают регламент и до последнего будут ждать отчаянных мер от «Ак Барса», чтобы бесплатно забрать казанских игроков.

Свободных денег у казанцев, как уже было сказано, нет от слова совсем. К тому же в планах «Ак Барса» ведь не только подписание Петана и Барабанова. Не определена до сих пор судьба и нападающего Станислава Галиева. В интервью «Спорт-Экспрессу» форвард заявил, что элементарно не может связаться с руководством команды, чтобы обсудить условия нового контракта.

«Ничего не знаю о своем будущем, с руководством «Ак Барса» связаться не могу, открыт для любых предложений», – сказал Галиев.

Куда более насущные и болезненные проблемы есть у «Ак Барса», чем вопрос сохранения в составе Станислава Галиева Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Ак Барсу» сейчас не до контракта Галиева

Барабанов и Петан, как сообщают несколько источников в СМИ, уже договорились по всем денежным нюансам с Казанью. Александр, к примеру, на днях был в столице Татарстана и как раз успел обсудить с «Ак Барсом» все финансовые условия соглашения. Но, опять же, пока в команде Свечников и Войнов, мечтать о новичках казанскому клубу не приходится.

То же самое касается и положения Станислава Галиева. Возможно, «Ак Барсу» действительно необходим нападающий в составе на следующий сезон, пусть даже на прежнюю зарплату в 45 млн рублей (хотя минувший регулярный чемпионат для Галиева оказался полностью провальным).

Но объективно на данный момент казанскому клубу нет никаких дел до контракта с форвардом. Есть куда более насущные и болезненные проблемы у «Ак Барса», чем вопрос сохранения в составе Станислава Галиева.