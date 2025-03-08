Ник Петан сыграет в матче с «Авангардом». Полный состав «Ак Барса»

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» представил состав на домашний матч с омским «Авангардом».

В состав после долгого перерыва вернулся канадский форвард Ник Петан. Он сыграет во втором тройке с Кириллом Семеновым и Дмитрием Яшкиным.

Первое звено составили Александр Барабанов, Илья Сафонов и Артем Галимов. В защите – Никита Лямкин и Митчелл Миллер.

Также впервые в 2025 году в состав попал молодой вратарь Максим Арефьев.

Полный состав можно посмотреть здесь:

Игра стартует в 17:00 по московскому времени.