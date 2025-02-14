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На главную ТИ-Спорт 14 февраля 2025 16:11

Ник Петан сыграет в матче против «Салавата Юлаева»

Ник Петан сыграет в матче против «Салавата Юлаева»
Фото: ak-bars.ru

Пресс-служба «Ак Барса» в своем телеграм-канале огласила состав на встречу с «Салаватом Юлаевым» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Главным изменением по сравнению с прошлым матчем стало возвращение нападающего Ника Петана, канадец сыграет в первом звене в связке с Кириллом Семеновым и Дмитрием Яшкиным.

Также в состав вернулись защитники Константин Лучевников и Радэль Замалтдинов. В игре не появятся защитник Альберт Яруллин и нападающий Семен Терехов. Место в воротах займет Тимур Билялов вместо Амира Мифтахова.

Напомним, матч «Ак Барса» с «Салаватом Юлаевым» состоится сегодня, 14 февраля, в 17:00 по мск. Казанцы занимают второе место в таблице Восточной конференции, а уфимцы – третье.

#хоккей #ХК Ак барс #салават юлаев #спорт #кхл #Ник Петан
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