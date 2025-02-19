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На главную ТИ-Спорт 19 февраля 2025 10:31

Ник Петан предположил, как «Ак Барс» может прервать свою серию неудач

Ник Петан предположил, как «Ак Барс» может прервать свою серию неудач
Фото: ak-bars.ru

Нападающий «Ак Барса» Ник Петан в разговоре с пресс-службой казанской команды предположил, как клуб может прервать свою серию неудач.

В последних четырех встречах у «Ак Барса» четыре поражения.

«Надо выяснить, как снова найти командную химию и что-то поменять. Думаю, что такое случается со всеми командами. Хорошо, что с нами это происходит сейчас. У нас ещё месяц до плей-офф, мы всё успеем разобрать и поправить», – сказал Петан.

Следующий матч «Ак Барс» проведет дома против «Нефтехимика» 21 февраля.

#ХК Ак барс #Ник Петан #кхл
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