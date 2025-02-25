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На главную ТИ-Спорт 25 февраля 2025 16:28

Ник Петан не полетел на выездную серию с «Ак Барсом». Полный список игроков

Ник Петан не полетел на выездную серию с «Ак Барсом». Полный список игроков
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» опубликовал список хоккеистов, которые отправились на ближайшую выездную серию.

Среди вратарей помимо Тимура Билялова и Амира Мифтахова с командой полетел Булат Мухамов.

Среди защитников появился Митчелл Миллер, пропустивший почти два месяца из-за травмы.

Также полетели Даниил Журавлев, Артемий Князев, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Алексей Марченко, Митчелл Миллер, Степан Фальковский, Альберт Яруллин.

Среди нападающих не оказалось фамилии канадского игрока Ника Петана. Он вновь получил повреждение в последних играх.

Нападающие: Александр Барабанов, Егор Коршков, Артем Галимов, Эрик О’Делл, Семен Кошелев, Никита Дыняк, Артур Бровкин, Радэль Замалтдинов, Дмитрий Кателевский, Алексей Пустозеров, Илья Сафонов, Кирилл Семенов, Дмитрий Яшкин.

Напомним, завтра, 26 февраля, казанцы сыграют против «Автомобилиста» в Екатеринбурге. После отправятся в Челябинск, где в пятницу, 28 февраля, будут мериться силами с «Трактором».

#ХК Ак барс
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