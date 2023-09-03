НИИ им. Склифосовского: Актер Янин находится в тяжелом состоянии в реанимации

Актер театра и кино Алексей Янин находится в реанимации – его состояние тяжелое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на московский НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

«В реанимации неврологии он находится, состояние тяжелое», – рассказал источник.

Накануне Российский академический Молодежный театр, в котором работает Янин, объявил о смерти актера от последствий инсульта, однако затем жена артиста опровергла эту информацию, уточнив, что ее муж находится в коме в крайне тяжелом состоянии. В пресс-службе театра подтвердили, что сообщение о смерти артиста не соответствует действительности.

В 2015 году у Янина случился инсульт. Болезнь и проведенная трепанация в результате привели к проблемам с речью и памятью.