Nihon Keizai пишет, что Японии дорого обойдется отказ от российской нефти

Нефть из России перестала поступать в Японию, но отказ от поставок из РФ будет иметь свою цену для страны восходящего солнца. Об этом пишет издание Nihon Keizai.

Вплоть до апреля текущего года доля российской нефти на японском рынке находилась почти на уровне среднего показателя года предыдущего — 3,6% от общего объема импорта), однако в июне и сентябре она падала до нуля. Согласно предварительным данным за октябрь, в этом месяце нефть из РФ также не ввозилась в Японию.

По оценке Государственного управления природных ресурсов и энергетики, предприятия отказались от продукции из оказавшейся под санкциями страны из-за репутационных рисков и других факторов.

«Плата за отказ от России велика. Москва способствовала диверсификации партнеров, и теперь зависимость Токио от импорта <…> с Ближнего Востока еще больше возрастет. Риски, связанные с поставками, увеличатся, если с этими странами-экспортерами нефти что-то произойдет, а российской продукции при этом не будет», — констатирует издание.

Кроме того, ограничения на закупки российской нефти, которые вводит Европейский Союз, приводят к росту цен на топливо, поступающее из других стран. Увеличится и стоимость фрахта танкеров, так как большее количество нефти будет перевозиться по морю на большие расстояния.

Помимо этого, средняя цена доставляемой в Японию нефти используется в качестве индикатора ценообразования на сжиженный природный газ, который приобретается по долгосрочным контрактам. Ее повышение приведет к увеличению стоимости электроэнергии и газа.

Отказ от российского угля в свою очередь сказывается на цементной промышленности. Предприятия переходят на австралийский уголь, но многие цементные компании не могут принимать большие корабли, и топливо приходится перегружать на более мелкие суда в Южной Корее и других странах.

«Дерусификация пересматривает полувековую историю и ложится тяжелым бременем на бизнес и потребителей. <…> Последствия [возможного] ухода от КНР, зависимость от которой намного больше, чем от России, будут на порядок серьезнее», — заключает Nihon Keizai.