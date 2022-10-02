Нигматзянов: У санавиации РКБ нет нормативов по числу вылетов

Руководитель санавиации Республиканской клинической больницы Рафаэль Нигматзянов рассказал о некоторых технических особенностях своей работы в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Санитарная авиация — это не только вертолеты, а еще и наземный транспорт. Каждый день по несколько раз мы ездим и на машинах, и не только по республике, но и за ее пределами», — сказал врач в ответ на вопрос, существуют ли нормативы по использованию вертолетов для оказания медицинской помощи.

«У нас нет такого, что обязательно нужно вылететь определенное количество раз. В день может быть и не одного. Мы экстренная помощь. Бывает, что в день приходится вылетать по четыре-пять раз», — подчеркнул медик.

По словам Нигматзянова, иногда пациента легче доставить в РКБ на автомобиле. Относительно использования авиатранспорта он заметил, что «в приоритете пострадавшие в ДТП, эвакуация с места аварии, и, естественно, чрезвычайные ситуации».