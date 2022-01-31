Нигматуллина: В Татарстане есть районы, где орган ЗАГС представлен лишь одним сотрудником

В некоторых районах Татарстана орган ЗАГС представлен лишь одним сотрудником. Об этом заявила начальник Управления записи актов гражданского состояния Кабинета Министров РТ Гульшат Нигматуллина на заседании коллегии Управления ЗАГС.

«В республике есть целый ряд районов, где орган ЗАГС представлен одним сотрудником, который, по сути, ни в отпуск уйти, ни заболеть не может. Предоставление услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния в этом случае приостанавливается. Это касается в основном сельских районов», – сказала докладчик.

Нигматуллина попросила Председателя Госсовета Татарстана Фарида Мухаметшина рассмотреть этот вопрос, поскольку он «очень актуальный для сельских районов республики и требует соответствующего решения».

Она добавила, что регистрация актов гражданского состояния относится к федеральным полномочиям и финансируется из российского бюджета, но выделяемых средств не хватает.

«И вопрос повышения заработной платы сотрудников действительно назрел. Нельзя забывать, что ЗАГС – один из старейших и авторитетных государственных институтов. За оформлением семейно-правового статуса и его изменением ежегодно к нам обращаются миллионы жителей республики», – подчеркнула руководитель ведомства.

По мнению Фарида Мухаметшина, важно, чтобы федеральной субвенции хватало не только на заработную плату, но и на развитие отрасли. «С руководством страны и республики мы на эту тему разговаривали, понимание по этому вопросу находим. Ремонт и строительство Дворцов бракосочетаний – это же еще и имиджевый, репутационный вопрос. Не случайно во всех залах, где проходят торжественные церемонии, присутствует государственная символика. Вполне правомерно ставить вопрос о включении немалой по объему статьи расходов в расчет субвенции из федерального бюджета», – отметил он.