Нигматуллин: Восемьдесят лет назад завершилась самая кровопролитная война XX века

Рустам Нигматуллин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин поздравил жителей республики с Днем Победы над милитаристской Японией и окончанием Второй мировой войны.

«Эта дата обладает особой значимостью, поскольку 80 лет назад завершилась самая кровопролитная война XX века. После окончания Великой Отечественной войны бойцы Красной армии с достоинством продолжили сражаться за свободу дружественных стран, оккупированных японскими агрессорами», – заметил он.

Первый вице-премьер РТ напомнил, что Вторая мировая война, самая страшная война в истории человечества, которая унесла миллионы жизней и оставившая неизгладимые шрамы на судьбах людей, окончилась 2 сентября 1945 года после подписания Акта о безоговорочной капитуляции Японии.

«Мы бесконечно благодарны доблестным фронтовикам, труженикам тыла и ветеранам труда, которые своими усилиями помогли разгромить милитаристскую Японию и обеспечить мирное небо над головой. Низкий поклон вам за ваш героический подвиг! Желаю вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни и семейного благополучия», – заключил Нигматуллин.