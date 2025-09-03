news_header_top
Общество 3 сентября 2025 08:00

Нигматуллин: Восемьдесят лет назад завершилась самая кровопролитная война XX века

Рустам Нигматуллин
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин поздравил жителей республики с Днем Победы над милитаристской Японией и окончанием Второй мировой войны.

«Эта дата обладает особой значимостью, поскольку 80 лет назад завершилась самая кровопролитная война XX века. После окончания Великой Отечественной войны бойцы Красной армии с достоинством продолжили сражаться за свободу дружественных стран, оккупированных японскими агрессорами», – заметил он.

Первый вице-премьер РТ напомнил, что Вторая мировая война, самая страшная война в истории человечества, которая унесла миллионы жизней и оставившая неизгладимые шрамы на судьбах людей, окончилась 2 сентября 1945 года после подписания Акта о безоговорочной капитуляции Японии.

«Мы бесконечно благодарны доблестным фронтовикам, труженикам тыла и ветеранам труда, которые своими усилиями помогли разгромить милитаристскую Японию и обеспечить мирное небо над головой. Низкий поклон вам за ваш героический подвиг! Желаю вам крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни и семейного благополучия», – заключил Нигматуллин.

В топе
В Татарстане 50 женщин удостоены медали «Ана даны – Материнская слава»

2 сентября 2025
Экономгеограф Наталья Зубаревич: «Татарстан самый умный, я серьезно об этом говорю»

2 сентября 2025