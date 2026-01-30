Нигматуллин: «Важно обеспечить применение Красной книги РТ в образовании и науке»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В прошедшем 2025 году была проделана масштабная работа по подготовке к переизданию Красной книги Татарстана, и впервые в России она была издана на двух государственных языках. Об этом заявил первый вице-премьер республики Рустам Нигматуллин на итоговой коллегии Госкомитета РТ по биологическим ресурсам.

«Важно обеспечить широкое применение Красной книги в образовательных и научных учреждениях», – подчеркнул Нигматуллин.

Вице-премьер добавил, что это позволит сформировать экологическую культуру и осознанное отношение к сохранению природы в обществе.