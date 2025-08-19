Нигматуллин: В Татарстане созданы комфортные условия для грузовых перевозок

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Расположение логистических центров на пересечении транспортной инфраструктуры в Татарстане создает комфортные условия для обеспечения грузовых перевозок всеми видами транспорта. Об этом заявил первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин на сессии III Международного форума «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«В республике функционирует два логистических центра – это Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр и Логистический комплекс имени Дэн Сяопина», – рассказал первый вице-премьер.

По его словам, Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр – универсальный комплекс по переработке грузов, поступающих водным, железнодорожным и автомобильным транспортом.

«В дальнейшем он может стать крупным перевалочным пунктом экспортно-импортных грузов для всех регионов Поволжья, а также угловым речным портом для перевозки грузов по международным транспортным коридорам», – отметил Нигматуллин.

Он подчеркнул, что центр расположен на пересечении международных транспортных коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток», имеет выход на федеральные транспортные магистрали железнодорожного, водного и автомобильного сообщения.

Нигматуллин добавил, что для обеспечения перспективных секторов экономики эффективными логистическими решениями на территории Тукаевского района РТ запущен проект Логистического комплекса имени Дэн Сяопина. Он расположен на расстоянии 18 км от Нижнекамска, 30 км до Набережных Челнов и 9 км до аэропорта «Бегишево».

«Это центр сосредоточения нашей промышленной Нижнекамской зоны», – заметил он.

По мнению первого вице-премьера, за короткий срок форум «Ростки» превратился в авторитетную площадку, объединяющую российских и китайских представителей органов власти, деловых и общественных кругов.

«Россия и Китай на протяжении многих лет развивают стратегические двусторонние отношения. Ваша работа, которая ориентирована на поиск оптимальных ответов на многочисленные вызовы в сфере не только экономики, но и гуманитарных аспектов, несомненно, заслуживает уважения», – обратился он к участникам форума.

Развитие транспортной логистики соответствует целям национального проекта «Эффективная транспортная система».