Нигматуллин: В Татарстане реализуются 48 программ для повышения качества жизни

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане реализуются 48 программ, направленных на повышение качества социальной инфраструктуры и качества жизни людей. Об этом сказал первый заместитель Премьер-министра Республики Татарстан Рустам Нигматуллин, выступая на X Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Казани.

«Символично, что 10-й форум проходит в Казани. В этом году программе благоустройств общественных пространств исполнилось 10 лет», – сказал первый вице-премьер.

Татарстану есть чем поделиться с другими регионами в плане создания комфортной городской среды, считает Нигматуллин. Одна из основных целей властей республики, отметил он, – это создание благоприятных и комфортных условий для жителей республики. Для достижения этой цели в Татарстане подходят комплексно, реализуются 48 программ, направленных на повышение качества социальной инфраструктуры и качества жизни как в крупных мегаполисах, так и в малых городах.

С 2013 года в Татарстане реализуется программа по благоустройству общественных пространств. С 2016 года функционирует Институт развития городов республики, параллельно создана Дирекция парков и скверов.

«За эти годы было создано у нас около 450 новых благоустроенных территорий. Ну и, конечно же, данную работу мы планируем продолжать», – сказал Нигматуллин.

По поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова запущена республиканская программа «Наш двор».

«Также с 2020 года у нас реализуется программа «Наш двор», в рамках которой проведено благоустройство 5850 дворовых территорий с общим лимитом финансирования 54 млрд рублей», – рассказал первый заместитель Премьер-министра РТ.

Особенно важно, что благоустройство дворовых территории не заканчивается просто капитальным ремонтом или реконструкцией. В Татарстане развивают традиции добрососедства через проведение совместных мероприятий. Чтобы поддержать их, был создан дворовый фестиваль «Курше фест».