Нигматуллин: Уникальный опыт воинов-интернационалистов востребован и в наши дни

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Ежегодно Россия 15 февраля отмечает День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день татарстанцы, как и все жители страны, отдают дань глубокого уважения всем соотечественникам, проявившим самоотверженность и преданность Родине, участвуя в боевых действиях за пределами нашей страны после Второй мировой войны, выполняя взятые СССР и РФ международные обязательства по оказанию военной помощи дружественным странам. Об этом сказал первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

«Являясь образцом выполнения задач в служении Отечеству, наши воины-интернационалисты доказали, что они достойны героического прошлого отцов и дедов, одержавших победу над немецко-фашистскими войсками во время Великой Отечественной войны», — сказал первый вице-премьер.

Он подчеркнул, что татарстанцы разделяют боль утраты с теми, кто потерял в этих вооруженных противостояниях родных и близких, верных друзей и товарищей.

«Светлая память всем павшим за Отечество, честь и слава вернувшимся живыми! Уникальный опыт воинов-интернационалистов востребован и в наши дни — в период проведения специальной военной операции, а также в работе по воспитанию молодежи в духе патриотизма и бескорыстного служения Родине», — сказал Нигматуллин.

Он поздравил татарстанцев, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и пожелал им и их семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.