Нигматуллин: Тот, кто позволяет себе кредитоваться за счет населения, должен быть наказан

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Татарстан является одним из лидеров по средней заработной плате среди регионов ПФО. При этом в республике есть случаи, когда труд работников оплачивается несвоевременно либо ниже уровня МРОТ. Такие ситуации недопустимы, а работодатели должны быть наказаны. Об этом на расширенном заседании экспертного совета при уполномоченном по правам человека в РТ сообщил первый заместитель Премьер-министра республики Рустам Нигматуллин.

«Задача республики — создавать эффективные рабочие места с достойной заработной платой. При этом актуальным [вопросом] останется своевременная выплата. К концу 2021 года задолженность составляет 47,6 млн рублей. На сегодняшний день усилиями разных ведомств с предприятием-должником достигнута договоренность, и вскоре проблема должна решиться. Если кто-то позволяет себе кредитоваться за счет населения, он должен быть наказан, а проблема устранена», — заявил Нигматуллин.

Он пояснил, что в основном задолженности возникают из-за предприятий-банкротов, и поручил профильным ведомствам и муниципальным образованиям усилить работу по заблаговременному выявлению таких организаций.

Также Нигматуллин отметил работу аппарата уполномоченного по правам человека в РТ по разным областям. О его работе отчиталась омбудсмен Татарстана Сария Сабурская.

«В течение года мы старались держать руку на пульсе важных событий, затрагивающих права и законные интересы татарстанцев как получая информацию о них из поступающих к нам жалоб, так и осуществляя свою деятельность в проактивных формах. Непосредственно в АУПЧ в РТ в 2021 году поступило 3 692 обращения», — заявила Сабурская.

Кроме того, в работу были взяты более 2,5 тыс. сообщений о нарушении прав человека, направленных через систему ЕГИС «ГЛОНАСС +112». Также были рассмотрены порядка 4 тыс. таких жалоб, полученных через систему «Народный контроль».

«На постоянной основе нами осуществлялись проверочные мероприятия, направленные на защиту прав представителей социально уязвимых категорий населения. Представители уполномоченного регулярно принимали участие в работе экспертных советов, межведомственных комиссий, созданных в государственных органах власти Республики Татарстан», — заключила Сабурская.