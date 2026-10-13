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Общество 13 октября 2026 16:08

Нигматуллин: Татарстан завершил установление границ со смежными регионами

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Нигматуллин: Татарстан завершил установление границ со смежными регионами
Первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан полностью завершил установление границ со всеми смежными регионами и работу по границам муниципальных образований. Об этом на открывшемся сегодня в Казани XII Всероссийском съезде кадастровых инженеров сообщил первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Кроме того, в республике завершается работа по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о ранее учтенных объектах. Из 700 тыс. объектов осталось внести данные о 220 тыс.

«По поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина продолжается работа по наполнению Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями в рамках реализации государственной программы „Национальная система пространственных данных“. Республика Татарстан в числе первых регионов включилась в реализацию программы и достигла значительных результатов», – подчеркнул докладчик.

Первый вице-премьер РТ отметил, что за этими показателями стоит практическая польза для граждан и бизнеса – возможность в полной мере распоряжаться имуществом, защищать свои права, а также полнота налоговой базы и основа для развития территорий.

#Нигматуллин Рустам #кадастровый учет #федеральная программа
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