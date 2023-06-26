Нигматуллин: Татарстан уделяет серьезное внимание профилактике и борьбе с наркоманией

Основная задача Международного дня борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, который отмечается 26 июня, — усиление деятельности и сотрудничества всех стран с целью создания международного общества, свободного от употребления наркотиков. Об этом в телеграмме заявил первый вице-премьер РТ, заместитель председателя антинаркотической комиссии в РТ Рустам Нигматуллин.

«Сегодня проблема наркозависимости — это серьезная угроза здоровью населения планеты. Во всем мире люди, в чьи непосредственные обязанности входит здоровье нации, объединяют все усилия, чтобы еще раз напомнить человечеству, каким страшным недугом является наркомания», — сказал вице-премьер.

Он отметил, что Россия принимает последовательные шаги по совершенствованию государственной антинаркотической политики, развитию ее нормативной правовой базы, что помогает усилить работу в данной сфере.

Нигматуллин подчеркнул, что вопросам профилактики и борьбы с наркоманией в Татарстане уделяется серьезное внимание, проводимые мероприятия позволили создать систему противодействия распространению наркомании, которая включает комплекс мер, направленных на пресечение незаконного оборота наркотиков, повышение эффективности и доступности лечения и реабилитации наркозависимых.

«Особое внимание уделяется профилактике наркомании в подростковой и молодежной среде, повышению информированности о вредных последствиях употребления наркотиков, созданию условий для проведения активного и полезного досуга», — отметил вице-премьер.

Нигматуллин подчеркнул, что борьба с наркоманией не должна оставлять равнодушным ни одного человека и только совместными усилиями можно добиться положительных результатов в решении этой проблемы.